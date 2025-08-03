ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Середа добыл для Украины единственную медаль на ЧМ по водным видам спорта

Сингапур, Воскресенье 03 августа 2025 14:42
UA EN RU
Середа добыл для Украины единственную медаль на ЧМ по водным видам спорта Фото: Алексей Середа (facebook.com/ukrainiandiving)
Автор: Андрей Костенко

Алексей Середа стал серебряным призером чемпионата мира-2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. 19-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в финале прыжков с 10-метровой вышки, став единственным представителем сборной Украины, кто поднялся на пьедестал на этих соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации Украины по прыжкам в воду.

Как прошли соревнования

В финале Середа набрал 515,20 балла, что позволило ему занять второе место. Победу одержал австралиец Кассель Руссо (534,80), а третьим стал Рандал Вальдес из Мексики (511,95).

Украинец мощно провел финал: после неуверенного старта (9-й результат в первой попытке) он постепенно поднимался вверх, а решающий прыжок принес ему 91,80 балла и закрепил "серебряную" позицию.

Личный рекорд Середы

19-летний спортсмен из Николаева установил новый персональный рекорд на ЧМ - выиграл дебютное личное "серебро". До сих пор второе место он занимал только в синхронных дисциплинах (на ЧМ-2022 и 2023).

В целом это пятая медаль Алексея на уровне чемпионатов мира: в активе лидера сборной Украины уже три "серебра" и две "бронзы".

Отметим, что медаль Середы стала единственной для сборной Украины на нынешнем чемпионате мира по водным видам спорта. Его выступление стало заключительным для "сине-желтых" в Сингапуре.

Ранее мы писали, что француз едва не побил мировой рекорд украинца Говорова на 50 м баттерфляем.

Также читайте об украинке, которая впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира
Новости
Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами
Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому