"Школа Дерюгиных" ярко победила команду Кабаевой на клубном чемпионате мира
В японском Токио завершился Aeon Cup - клубный чемпионат мира по художественной гимнастике. Его победительницами стали украинские грации из "Школы Дерюгиных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.
Триумф в Японии
Украинский клуб завоевал "золото" в командном зачете, набрав 326,150 балла. В его составе выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Любовь Горащенко.
Главными конкурентками украинок были представительницы российского клуба "Небесная грация" Алины Кабаевой. Его, несмотря на протесты, украинской и некоторых других делегаций, допустили к соревнованиям в "нейтральном" статусе.
Принципиальное противостояние завершилось в пользу украинских граций. "Нейтральные" гимнастки стали вторыми. Бронзовые награды завоевала команда Burlo/Pacific (США).
Онофрийчук - первая в многоборье
Кроме командного успеха, украинка Онофрийчук стала победительницей и в личном многоборье. 17-летняя гимнастка триумфовала среди сениорок.
Таисия получила самый высокий результат в выступлениях со всеми предметами - стала первой в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Больше всего баллов украинка заработала за выступление с обручем - 30,7, меньше всего - с булавами (29,25). В общем Онофрийчук получила за свои выступления 120,3 балла.
В этом же зачете Карика показала 5-й результат. А Горащенко стала 5-й в многоборье среди юниорок.
