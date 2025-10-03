Стародубцева сыграет против россиянки: дата и прогноз матча квалификации WTA 1000 в Ухане

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартует на престижном турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане с квалификационного раунда. Ее соперницей станет россиянка Полина Кудерметова.

О том когда сыграет украинка сообщает РБК-Украина .

Сложные результаты перед Уханем

После завершения US Open Стародубцева приняла участие в двух турнирах - WTA 125 в Сучжоу и WTA 1000 в Пекине, где оба раза проиграла в первом матче.

Общая серия неудач украинки насчитывает шесть поражений, которая длится с начала августа.

Старт в квалификации и соперница

Из-за падения в рейтинге WTA Стародубцева, которая сейчас занимает 86-е место, не попала в посев квалификации Wuhan Open.

В первом раунде украинка сыграет против 13-й сеяной Полины Кудерметовой (№76 WTA).

Это будет их первая встреча на корте. Поединок запланирован на 4 октября, ориентировочно на 11:00 по киевскому времени.

Возможное продолжение турнира

Победительница матча в финале квалификации встретится с триумфаторкой пары Сюзан Ламенс из Нидерландов (№57 WTA) и австралийка Кимберли Биррелл (№85 WTA).

Основная сетка турнира будет проходить с 6 по 12 октября, где Украину уже представляют Марта Костюк и Даяна Ястремская.