ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Стародубцева сыграет против россиянки: дата и прогноз матча квалификации WTA 1000 в Ухане

Пятница 03 октября 2025 21:31
UA EN RU
Стародубцева сыграет против россиянки: дата и прогноз матча квалификации WTA 1000 в Ухане Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартует на престижном турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане с квалификационного раунда. Ее соперницей станет россиянка Полина Кудерметова.

О том когда сыграет украинка сообщает РБК-Украина.

Сложные результаты перед Уханем

После завершения US Open Стародубцева приняла участие в двух турнирах - WTA 125 в Сучжоу и WTA 1000 в Пекине, где оба раза проиграла в первом матче.

Общая серия неудач украинки насчитывает шесть поражений, которая длится с начала августа.

Старт в квалификации и соперница

Из-за падения в рейтинге WTA Стародубцева, которая сейчас занимает 86-е место, не попала в посев квалификации Wuhan Open.

В первом раунде украинка сыграет против 13-й сеяной Полины Кудерметовой (№76 WTA).

Это будет их первая встреча на корте. Поединок запланирован на 4 октября, ориентировочно на 11:00 по киевскому времени.

Возможное продолжение турнира

Победительница матча в финале квалификации встретится с триумфаторкой пары Сюзан Ламенс из Нидерландов (№57 WTA) и австралийка Кимберли Биррелл (№85 WTA).

Основная сетка турнира будет проходить с 6 по 12 октября, где Украину уже представляют Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Напомним, что самый высокий рейтинг в карьере Стародубцевой - 63-е место - она достигла в августе 2025 года.

Ранее мы писали, как Украина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге теннисных сборных.

Также, узнайте, почему Элина Свитолина досрочно завершила сезон-2025.

Кроме того, читайте, сколько заработала Марта Костюк на турнире WTA в Пекине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Теннис
Новости
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным