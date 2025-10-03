ua en ru
Стародубцева зіграє проти росіянки: дата і прогноз матчу кваліфікації WTA 1000 в Ухані

П'ятниця 03 жовтня 2025 21:31
Стародубцева зіграє проти росіянки: дата і прогноз матчу кваліфікації WTA 1000 в Ухані Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Юлія Стародубцева стартує на престижному турнірі серії WTA 1000 у китайському Ухані з кваліфікаційного раунду. Її суперницею стане росіянка Поліна Кудєрмєтова.

Про те коли зіграє українка повідомляє РБК-Україна.

Складні результати перед Уханем

Після завершення US Open Стародубцева взяла участь у двох турнірах - WTA 125 у Сучжоу та WTA 1000 у Пекіні, де обидва рази програла в першому матчі.

Загальна серія невдач українки нараховує шість поразок, що триває від початку серпня.

Старт у кваліфікації та суперниця

Через падіння у рейтингу WTA Стародубцева, яка наразі посідає 86-те місце, не потрапила у посів кваліфікації Wuhan Open.

У першому раунді українка зіграє проти 13-ї сіяної Поліни Кудерметової (№76 WTA).

Це буде їхня перша зустріч на корті. Поєдинок запланований на 4 жовтня, орієнтовно на 11:00 за київським часом.

Можливе продовження турніру

Переможниця матчу у фіналі кваліфікації зустрінеться з тріумфаторкою пари Сюзан Ламенс з Нідерландів (№57 WTA) та австралійка Кімберлі Біррелл (№85 WTA).

Основна сітка турніру проходитиме з 6 по 12 жовтня, де Україну вже представляють Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Нагадаємо, що найвищий рейтинг у кар’єрі Стародубцевої - 63-тє місце - вона досягла у серпні 2025 року.

Раніше ми писали, як Україна піднялася на рекордне місце у світовому рейтингу тенісних збірних.

Також, дізнайтеся, чому Еліна Світоліна достроково завершила сезон-2025.

Крім того, читайте, скільки заробила Марта Костюк на турнірі WTA у Пекіні.

