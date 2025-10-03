Стародубцева зіграє проти росіянки: дата і прогноз матчу кваліфікації WTA 1000 в Ухані
Українська тенісистка Юлія Стародубцева стартує на престижному турнірі серії WTA 1000 у китайському Ухані з кваліфікаційного раунду. Її суперницею стане росіянка Поліна Кудєрмєтова.
Про те коли зіграє українка повідомляє РБК-Україна.
Складні результати перед Уханем
Після завершення US Open Стародубцева взяла участь у двох турнірах - WTA 125 у Сучжоу та WTA 1000 у Пекіні, де обидва рази програла в першому матчі.
Загальна серія невдач українки нараховує шість поразок, що триває від початку серпня.
Старт у кваліфікації та суперниця
Через падіння у рейтингу WTA Стародубцева, яка наразі посідає 86-те місце, не потрапила у посів кваліфікації Wuhan Open.
У першому раунді українка зіграє проти 13-ї сіяної Поліни Кудерметової (№76 WTA).
Це буде їхня перша зустріч на корті. Поєдинок запланований на 4 жовтня, орієнтовно на 11:00 за київським часом.
Можливе продовження турніру
Переможниця матчу у фіналі кваліфікації зустрінеться з тріумфаторкою пари Сюзан Ламенс з Нідерландів (№57 WTA) та австралійка Кімберлі Біррелл (№85 WTA).
Основна сітка турніру проходитиме з 6 по 12 жовтня, де Україну вже представляють Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Нагадаємо, що найвищий рейтинг у кар’єрі Стародубцевої - 63-тє місце - вона досягла у серпні 2025 року.
Раніше ми писали, як Україна піднялася на рекордне місце у світовому рейтингу тенісних збірних.
Також, дізнайтеся, чому Еліна Світоліна достроково завершила сезон-2025.
Крім того, читайте, скільки заробила Марта Костюк на турнірі WTA у Пекіні.