Стало известно, сколько заработала Костюк на турнире WTA в Пекине
Украинская теннисистка Марта Костюк выбыла из турнира WTA 1000 в Пекине - в матче 1/8 финала она уступила американской теннисистке Джессике Пегуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.
Путь Костюк на турнире
Для Костюк эти соревнования стали дебютными на стадии 1/8 финала "China Open".
Напомним, что Марта стартовала со второго круга благодаря статусу сеяной. В нем украинка обыграла немку Эллу Зайдель в двух сетах, отдав сопернице лишь два гейма.
В третьем круге Костюк одолела "нейтральную" теннисистку Александру Саснович в двух сетах, заработав 103 225 тысяч долларов призовых.
В случае победы над Пегулой украинка могла бы гарантированно получить не менее 189 075 тысяч долларов призовых.
Матч против Пегулы
Соперницей Костюк в 1/8 финала была седьмая ракетка мира Джессика Пегула, которая в третьем круге обыграла британку Эмму Радукану. Для теннисисток это была пятая очная встреча - на счету Пегулы три победы, у Костюк лишь одна.
Матч длился 2 часа 20 минут. В первом сете теннисистки обменялись геймами и двумя брейками, после чего Пегула выиграла три гейма подряд и завершила партию со счётом 6:3.
Второй сет прошел в равной борьбе, и после тайбрейка Костюк сравняла счет по партиям 7:6(4). В решающем сете Пегула не оставила шансов украинке, одержав победу 6:1.
Призовые и очки на турнире WTA 1000 в Пекине
- 1 круг - 10 очков / 23 760 тысяч долларов
- 2 круг - 35 очков / 35 260 тысяч долларов
- 3 круг - 65 очков / 60 400 тысяч долларов
- 4 круг - 120 очков / 103 225 тысяч долларов
- Четвертьфинал - 215 очков / 189 075 тысяч долларов
- Полуфинал - 390 очков / 332 160 тысяч долларов
- Финал - 650 очков / 597 890 тысяч долларов
- Победа - 1000 очков / 1 124 380 млн долларов
Представительство Украины и итоги
Костюк последней из украинок завершила участие в Пекине. Ранее Юлия Стародубцева проиграла на старте турнира австралийке Айли Томлянович.
Далее Даяна Ястремская выбыла во втором круге от испанки Джессики Бузас Манейро.
А Свитолина досрочно завершила для себя сезон-2025 из-за психологического истощения.
В следующем четвертьфинале Пегула встретится со своей соотечественницей Эммой Наварро, которая выбила Игу Швьонтек.
