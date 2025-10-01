ua en ru
Стало известно, сколько заработала Костюк на турнире WTA в Пекине

Среда 01 октября 2025 19:36
Стало известно, сколько заработала Костюк на турнире WTA в Пекине Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк выбыла из турнира WTA 1000 в Пекине - в матче 1/8 финала она уступила американской теннисистке Джессике Пегуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

Путь Костюк на турнире

Для Костюк эти соревнования стали дебютными на стадии 1/8 финала "China Open".

Напомним, что Марта стартовала со второго круга благодаря статусу сеяной. В нем украинка обыграла немку Эллу Зайдель в двух сетах, отдав сопернице лишь два гейма.

В третьем круге Костюк одолела "нейтральную" теннисистку Александру Саснович в двух сетах, заработав 103 225 тысяч долларов призовых.

В случае победы над Пегулой украинка могла бы гарантированно получить не менее 189 075 тысяч долларов призовых.

Матч против Пегулы

Соперницей Костюк в 1/8 финала была седьмая ракетка мира Джессика Пегула, которая в третьем круге обыграла британку Эмму Радукану. Для теннисисток это была пятая очная встреча - на счету Пегулы три победы, у Костюк лишь одна.

Матч длился 2 часа 20 минут. В первом сете теннисистки обменялись геймами и двумя брейками, после чего Пегула выиграла три гейма подряд и завершила партию со счётом 6:3.

Второй сет прошел в равной борьбе, и после тайбрейка Костюк сравняла счет по партиям 7:6(4). В решающем сете Пегула не оставила шансов украинке, одержав победу 6:1.

Призовые и очки на турнире WTA 1000 в Пекине

  • 1 круг - 10 очков / 23 760 тысяч долларов
  • 2 круг - 35 очков / 35 260 тысяч долларов
  • 3 круг - 65 очков / 60 400 тысяч долларов
  • 4 круг - 120 очков / 103 225 тысяч долларов
  • Четвертьфинал - 215 очков / 189 075 тысяч долларов
  • Полуфинал - 390 очков / 332 160 тысяч долларов
  • Финал - 650 очков / 597 890 тысяч долларов
  • Победа - 1000 очков / 1 124 380 млн долларов

Представительство Украины и итоги

Костюк последней из украинок завершила участие в Пекине. Ранее Юлия Стародубцева проиграла на старте турнира австралийке Айли Томлянович.

Далее Даяна Ястремская выбыла во втором круге от испанки Джессики Бузас Манейро.

А Свитолина досрочно завершила для себя сезон-2025 из-за психологического истощения.

В следующем четвертьфинале Пегула встретится со своей соотечественницей Эммой Наварро, которая выбила Игу Швьонтек.

Кстати, муж Элины Гаэль Монфис объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее мы писали, как Украина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге теннисных сборных.

Также читайте о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.

