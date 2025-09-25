Впервые в истории. Украина взлетела на рекордную высоту в мировом рейтинге теннисных сборных
Женская сборная Украины установила историческое достижение в обновленном рейтинге наций Международной теннисной федерации (ITF).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
На каком месте Украина
Наша команда поднялась на пятую строчку. Это самое высокое место "сине-желтых" в истории. По сравнению с предыдущим обновлением команда прибавила шесть строчек.
Прорыв стал возможным благодаря выступлению в финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2025. Украинки обыграли Испанию (2:0), но в полуфинале уступили Италии (1:2).
Для сборной это было дебютное выступление на финальной стадии турнира, в который она пробилась после побед в квалификации над командами Швейцарии и Польши.
Лидеры мирового рейтинга
Возглавляет рейтинг наций ITF действующий чемпион Кубка - Италия. На второе место поднялась сборная США, которая опередила Великобританию. Четвертую строчку занимает Испания.
Рейтинг наций ITF, женщины. Топ-10
- Италия - 1435.00
- США - 1246,25 (+1)
- Великобритания - 1215 (-1)
- Испания - 1093,75
- Украина - 1035,00 (+6)
- Канада - 1033,75 (-1)
- Казахстан - 1022,50 (-1)
- Япония - 996,25 (-1)
- Польша - 988,75 (-1)
- Словакия - 987,50 (-1)
Достижения "сине-желтых"
Сборная Украины выбила из топ-10 команду 11-кратных чемпионок турнира Чехию. В топ-5 украинки вытеснили сборную Канады, которые становились чемпионками Кубка Билли Джин Кинг в 2023 году. Также "сине-желтые" обошли Польшу, Японию, Казахстан и Словакию, которая играла в финале турнира 2024 года.
Свой очковый задел украинки увеличили на 80 баллов по сравнению с рейтингом от мая 2025 года.
Сборная Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг (фото: ФТУ)
В целом сборная Украины менее чем за год поднялась на пятое место с 19-го, которое занимала в конце прошлого сезона.
В следующем году наша команда сыграет в квалификации за право выступить в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.
Ранее мы сообщили о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.
Также читайте, как Свитолина заявлением о завершении выступлений неожиданно закрыла сезон.