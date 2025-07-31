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Реванш за Вашингтон: Стародубцева разбила Френх на турнире в Канаде

Четверг 31 июля 2025 03:22
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Реванш за Вашингтон: Стародубцева разбила Френх на турнире в Канаде Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Юлия Стародубцева продолжает впечатлять на хардовом турнире в Монреале. Украинка уверенно пробилась в третий раунд, разгромив одну из фавориток.

О результате поединка сообщает РБК-Украина.

Уверенный реванш над сеяной соперницей

Украинская теннисистка, Стародубцева (WTA 73) впервые в карьере вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, проходящего на твёрдом покрытии.

Во втором раунде она уверенно обыграла 21-ю сеяную соревнований - Магдалену Френх из Польши (WTA 25), завершив матч со счётом 6:1, 6:1.

Противостояние продолжалось всего 70 минут. Это была третья очная встреча соперниц, и впервые победу одержала именно украинка.

Таким образом Юлия взяла реванш за поражение от Френх, которое потерпела всего неделю назад на турнире в Вашингтоне.

Успешный старт в Монреале

На старте соревнований в Монреале Стародубцева оставила за бортом китаянку Ван Яфань, что позволило ей впервые пройти во второй круг турнира такого уровня.

В следующем этапе Юлии будет противостоять еще одна представительница топ-20 мирового рейтинга - Клара Таусон из Дании (WTA 19), которая получила 16-й номер посева. Поединок станет первым в истории их встреч.

Отметим, что Стародубцева стала третьей украинкой, которая пробиться в 1/16 финала на этом турнире. Ранее до этого раунда дошли Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Ранее мы писали о том, почему Свитолина в топ-15, а Костюк и Ястремская теряют позиции в новом рейтинге WTA.

Также читайте о том, как украинка выиграла второй турнир WTA за две недели.

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