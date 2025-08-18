ua en ru
Мировой рейтинг WTA: Костюк и Ястремская сделали рывок перед US Open

Понедельник 18 августа 2025 10:48
UA EN RU
Мировой рейтинг WTA: Костюк и Ястремская сделали рывок перед US Open Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская теннисная ассоциация опубликовала свежий рейтинг игроков, который был сформирован по итогам соревнований, которые состоялись с 11 по 17 августа. Лучшие результаты среди украинских спортсменок показали Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые вышли в третий раунд турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Об изменениях в мировом рейтинге сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Women's Tennis Association.

Какие изменения произошли в рейтинге WTA

По итогам последних подготовительных турниров перед US Open-2025, Марта Костюк и Даяна Ястремская сумели дойти до третьего круга на соревнованиях WTA 1000 в Цинциннати. Обе украинки прекратили борьбу из-за снятия с матчей против Иги Швьонтек и Коко Гофф соответственно.

Позиция первой ракетки Украины Элины Свитолиной осталась неизменной - она продолжает удерживать 13-е место после вылета во втором раунде того же турнира. В то же время сразу три украинские теннисистки из топ-100 мирового рейтинга демонстрируют прогресс:

  • Марта Костюк поднялась на одну строчку и занимает 27-ю позицию.
  • Даяна Ястремская улучшила свое место сразу на четыре позиции, став 31-й ракеткой мира.
  • Юлия Стародубцева добавила 10 ступенек, поднявшись на 63-ю позицию.

Украинка Дарья Снигур, которая примет участие в квалификации американского Грэндслема, также улучшила свои показатели, поднявшись на 16 позиций и теперь занимает 177-е место.

Зато Александра Олейникова и Анастасия Соболева опустились в рейтинге WTA на 15 и 12 ступенек соответственно.

В десятке лучших теннисисток мира произошло четыре изменения. Победительница Australian Open-2025 Мэдисон Киз поднялась на две позиции, а представительница Казахстана Елена Рыбакина вернулась в топ-10.

Зато китаянка Цинь Вэнь Чжэн и американка Аманда Анисимова опустились в списке.

Топ-10 мирового рейтинга WTA:

  1. Арина Сабаленка - 12010 очков
  2. Коко Гофф (США) - 7669
  3. Ига Швьонтек (Польша) - 6933
  4. Джессика Пегула (США) - 5488
  5. Мирра Андреева - 4948
  6. Мэдисон Киз (США) - 4579 (+2)
  7. Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - 4553 (-1)
  8. Аманда Анисимова (США) - 3834 (-1)
  9. Жасмин Паолини (Италия) - 3586
  10. Елена Рыбакина (Казахстан) - 3283 (+2)

Другие украинские теннисистки в рейтинге:

13. Элина Свитолина - 2944

27. Марта Костюк - 1711 (+1)

31. Даяна Ястремская - 1504 (+4)

63. Юлия Стародубцева - 954 (+10)

135. Ангелина Калинина - 551 (-3)

177. Дарья Снигур - 409 (+16)

191. Александра Олейникова - 385 (-15)

239. Анастасия Соболева - 306 (-12)

268. Валерия Страхова - 273 (-7)

Изменения в рейтинге АТР

Из-за несыгранного финала "Мастерса" в Цинциннати между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, Мужская теннисная ассоциация (ATP) пока не обновила мировые рейтинги. Однако, в так называемом "лайв-рейтинге" заметны определенные сдвиги.

В частности, первая ракетка Украины среди мужчин, Виталий Сачко, который впервые за два года примет участие в квалификации US Open, поднялся на пять ступенек и занимает 217-ю позицию.

Также улучшили свои места Олег Приходько (304-е, +3) и Александр Овчаренко (377-е, +1).

Квалификация US Open-2025 стартует в понедельник, 18 августа, а основная часть соревнований начнется в воскресенье, 24 августа.

