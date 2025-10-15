ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Стародубцева провела самый длинный матч в карьере, но уступила олимпийской чемпионке

Среда 15 октября 2025 11:53
UA EN RU
Стародубцева провела самый длинный матч в карьере, но уступила олимпийской чемпионке Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила участие в турнире WTA 500 в Нинбо, уступив швейцарской сопернице Белинде Бенчич в трех сетах. Поединок стал самым длинным в карьере украинской спортсменки и завершился в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 5:7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Сверхтяжелый поединок на китайском корте

Встреча между Стародубцевой и Бенчич длилась 3 часа 32 минуты, что является абсолютным рекордом для Юлии. Предыдущий самый длительный матч-противостояние украинка провела в 2025 году на соревнованиях в Мадриде (3:24).

Игра в Нинбо проходила по напряженному сценарию, когда в каждой партии швейцарка преимущественно лидировала, но Стародубцева демонстрировала волю к победе, устраивая зрелищные камбэки.

В первом сете украинка уступала 3:5, но смогла отыграть сет-пойнт на подаче соперницы при счете 4:5 и, забрав четыре гейма подряд, вырвала партию - 7:5.

Поражение после медицинского таймаута

Второй сет прошел под диктовку Бенчич - 6:4. В решающей третьей партии Стародубцева вновь столкнулась с необходимостью отыгрываться.

При счете 2:5 в пользу швейцарки и после медицинского таймаута, который украинка взяла из-за проблем с ногой, Юлии удалось восстановить паритет.

Украинская теннисистка сделала рывок, отыграла два матч-пойнта, сравняв счет до 5:5. Однако два заключительных гейма остались за более опытной Бенчич - 5:7.

Статистика матча зафиксировала по одному эйсу у Стародубцевой против четырех у Бенчич. Украинка выполнила 5 брейков, ее соперница - 6.

Успешное выступление на турнире для украинки

Несмотря на поражение, выступление Юлии Стародубцевой на "Ningbo Open" можно считать успешным. Она начинала соревнования с квалификации, где последовательно обыграла Присциллу Хон и Тамару Корпач.

В первом круге основной сетки Юлия одержала важную победу над Юлией Путинцевой из Казахстана, прервав при этом серию из шести поражений подряд в стартовых матчах основной сетки турниров WTA. Этот винстрик стал вторым лучшим для Стародубцевой в текущем году.

На турнире в Нинбо также продолжает борьбу еще одна представительница Украины - Даяна Ястремская. Ее матч второго круга против Елены Рыбакиной запланирован на четверг, 16 октября.

Напомним, что Ястремская на характере одолела канадскую сенсацию Викторию Мбоко на турнире в Нинбо.

Ранее мы сообщили, что Элину Свитолину номинировали на престижную международную премию.

Также читайте, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Украина Китай
Новости
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит