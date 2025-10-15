Стародубцева провела самый длинный матч в карьере, но уступила олимпийской чемпионке

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила участие в турнире WTA 500 в Нинбо, уступив швейцарской сопернице Белинде Бенчич в трех сетах. Поединок стал самым длинным в карьере украинской спортсменки и завершился в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 5:7.

Сверхтяжелый поединок на китайском корте

Встреча между Стародубцевой и Бенчич длилась 3 часа 32 минуты, что является абсолютным рекордом для Юлии. Предыдущий самый длительный матч-противостояние украинка провела в 2025 году на соревнованиях в Мадриде (3:24).

Игра в Нинбо проходила по напряженному сценарию, когда в каждой партии швейцарка преимущественно лидировала, но Стародубцева демонстрировала волю к победе, устраивая зрелищные камбэки.

В первом сете украинка уступала 3:5, но смогла отыграть сет-пойнт на подаче соперницы при счете 4:5 и, забрав четыре гейма подряд, вырвала партию - 7:5.

Поражение после медицинского таймаута

Второй сет прошел под диктовку Бенчич - 6:4. В решающей третьей партии Стародубцева вновь столкнулась с необходимостью отыгрываться.

При счете 2:5 в пользу швейцарки и после медицинского таймаута, который украинка взяла из-за проблем с ногой, Юлии удалось восстановить паритет.

Украинская теннисистка сделала рывок, отыграла два матч-пойнта, сравняв счет до 5:5. Однако два заключительных гейма остались за более опытной Бенчич - 5:7.

Статистика матча зафиксировала по одному эйсу у Стародубцевой против четырех у Бенчич. Украинка выполнила 5 брейков, ее соперница - 6.

Успешное выступление на турнире для украинки

Несмотря на поражение, выступление Юлии Стародубцевой на "Ningbo Open" можно считать успешным. Она начинала соревнования с квалификации, где последовательно обыграла Присциллу Хон и Тамару Корпач.

В первом круге основной сетки Юлия одержала важную победу над Юлией Путинцевой из Казахстана, прервав при этом серию из шести поражений подряд в стартовых матчах основной сетки турниров WTA. Этот винстрик стал вторым лучшим для Стародубцевой в текущем году.

На турнире в Нинбо также продолжает борьбу еще одна представительница Украины - Даяна Ястремская. Ее матч второго круга против Елены Рыбакиной запланирован на четверг, 16 октября.