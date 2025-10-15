Стародубцева провела найдовший матч у кар'єрі, але поступилася олімпійській чемпіонці

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила участь у турнірі WTA 500 у Нінбо, поступившись швейцарській суперниці Белінді Бенчич у трьох сетах. Поєдинок став найдовшим у кар'єрі української спортсменки і завершився у трьох сетах із рахунком 7:5, 4:6, 5:7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат матчу.

Надважкий поєдинок на китайському корті

Зустріч між Стародубцевою та Бенчич тривала 3 години 32 хвилини, що є абсолютним рекордом для Юлії. Попередній найтриваліший матч-протистояння українка провела у 2025 році на змаганнях у Мадриді (3:24).

Гра в Нінбо проходила за напруженим сценарієм, коли у кожній партії швейцарка переважно лідирувала, але Стародубцева демонструвала волю до перемоги, влаштовуючи видовищні камбеки.

У першому сеті українка поступалася 3:5, але змогла відіграти сет-пойнт на подачі суперниці за рахунку 4:5 і, забравши чотири гейми поспіль, вирвала партію – 7:5.

Поразка після медичного таймауту

Другий сет пройшов під диктовку Бенчич - 6:4. У вирішальній третій партії Стародубцева знову зіткнулася з необхідністю відіграватися.

За рахунку 2:5 на користь швейцарки та після медичного таймауту, який українка взяла через проблеми з ногою, Юлії вдалося відновити паритет.

Українська тенісистка зробила ривок, відіграла два матч-пойнти, зрівнявши рахунок до 5:5. Однак два заключні гейми залишилися за більш досвідченою Бенчич - 5:7.

Статистика матчу зафіксувала по одному ейсу у Стародубцевої проти чотирьох у Бенчич. Українка виконала 5 брейків, її суперниця - 6.

Успішний виступ на турнірі для українки

Незважаючи на поразку, виступ Юлії Стародубцевої на "Ningbo Open" можна вважати успішним. Вона розпочинала змагання з кваліфікації, де послідовно обіграла Прісциллу Хон та Тамару Корпач.

У першому колі основної сітки Юлія здобула важливу перемогу над Юлією Путінцевою з Казахстану, перервавши при цьому серію з шести поразок поспіль у стартових матчах основної сітки турнірів WTA. Цей вінстрік став другим найкращим для Стародубцевої у поточному році.

На турнірі в Нінбо також продовжує боротьбу ще одна представниця України - Даяна Ястремська. Її матч другого кола проти Єлени Рибакіної заплановано на четвер, 16 жовтня.