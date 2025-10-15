ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Стародубцева провела найдовший матч у кар'єрі, але поступилася олімпійській чемпіонці

Середа 15 жовтня 2025 11:53
UA EN RU
Стародубцева провела найдовший матч у кар'єрі, але поступилася олімпійській чемпіонці Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила участь у турнірі WTA 500 у Нінбо, поступившись швейцарській суперниці Белінді Бенчич у трьох сетах. Поєдинок став найдовшим у кар'єрі української спортсменки і завершився у трьох сетах із рахунком 7:5, 4:6, 5:7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням результат матчу.

Надважкий поєдинок на китайському корті

Зустріч між Стародубцевою та Бенчич тривала 3 години 32 хвилини, що є абсолютним рекордом для Юлії. Попередній найтриваліший матч-протистояння українка провела у 2025 році на змаганнях у Мадриді (3:24).

Гра в Нінбо проходила за напруженим сценарієм, коли у кожній партії швейцарка переважно лідирувала, але Стародубцева демонструвала волю до перемоги, влаштовуючи видовищні камбеки.

У першому сеті українка поступалася 3:5, але змогла відіграти сет-пойнт на подачі суперниці за рахунку 4:5 і, забравши чотири гейми поспіль, вирвала партію – 7:5.

Поразка після медичного таймауту

Другий сет пройшов під диктовку Бенчич - 6:4. У вирішальній третій партії Стародубцева знову зіткнулася з необхідністю відіграватися.

За рахунку 2:5 на користь швейцарки та після медичного таймауту, який українка взяла через проблеми з ногою, Юлії вдалося відновити паритет.

Українська тенісистка зробила ривок, відіграла два матч-пойнти, зрівнявши рахунок до 5:5. Однак два заключні гейми залишилися за більш досвідченою Бенчич - 5:7.

Статистика матчу зафіксувала по одному ейсу у Стародубцевої проти чотирьох у Бенчич. Українка виконала 5 брейків, її суперниця - 6.

Успішний виступ на турнірі для українки

Незважаючи на поразку, виступ Юлії Стародубцевої на "Ningbo Open" можна вважати успішним. Вона розпочинала змагання з кваліфікації, де послідовно обіграла Прісциллу Хон та Тамару Корпач.

У першому колі основної сітки Юлія здобула важливу перемогу над Юлією Путінцевою з Казахстану, перервавши при цьому серію з шести поразок поспіль у стартових матчах основної сітки турнірів WTA. Цей вінстрік став другим найкращим для Стародубцевої у поточному році.

На турнірі в Нінбо також продовжує боротьбу ще одна представниця України - Даяна Ястремська. Її матч другого кола проти Єлени Рибакіної заплановано на четвер, 16 жовтня.

Нагадаємо, що Ястремська на характері здолала канадську сенсацію Вікторію Мбоко на турнірі в Нінбо.

Раніше ми повідомили, що Еліну Світоліну номінували на престижну міжнародну премію.

Також читайте, на яких позиціях перебувають українки в оновленому рейтингу WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Китай Теніс
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить