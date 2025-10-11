Украинка торжествует после серии неудач: Стародубцева вышла в финал квалификации WTA 500

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№131 WTA триумфально начала выступление на хардовом турнире серии WTA 500 Ningbo Open в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Стародубцева - Хон: волевая победа после семи поражений

Матч полуфинала квалификации, состоявшийся 11 октября на кортах в Нинбо, имел важное значение для Стародубцевой. Эта победа стала первой для 26-летней украинки с конца июля, положив конец серии из семи подряд поражений на уровне WTA.

Последний раз Стародубцева побеждала польскую теннисистку Магдалену Френх 31 июля на турнире в Монреале.

В полуфинале квалификации украинка одержала волевую победу над австралийкой Присциллой Хон (№95 WTA), прервав при этом затяжную серию неудач.

Встреча с Хон длилась 1 час 58 минут и завершилась в пользу украинки в двух сетах - 7:6(0), 6:1.

Первая партия выдалась напряженной: Стародубцева проигрывала с брейком 0:3, но сумела отыграться и перевести сет на тай-брейк. На решающей стадии она не оставила сопернице ни единого шанса, выиграв "под ноль" - 7:0.

Во второй партии украинка полностью доминировала, уверенно доведя матч до победы со счетом 6:1.

Всего за матч Стародубцева реализовала 3 брейк-поинта, совершила 1 двойную ошибку и не выполнила ни одного сейва. Ее соперница, Хон, сделала 5 сейвов, но допустила 8 двойных ошибок и сделала лишь 1 брейк.

Финал квалификации: Стародубцева встретится с Тамарой Корпач

За путевку в основную сетку престижного турнира с призовым фондом более $1 миллиона, Юлия Стародубцева сыграет против немки Тамары Корпач (WTA 143).

Интересно, что история личных встреч между теннисистками полностью на стороне украинки: Стародубцева дважды обыгрывала Корпач в предыдущих очных матчах.

Напомним, на прошлой неделе Стародубцева уступила на старте квалификации турнира WTA 1000 в Ухане.