Свитолина близка к очередному триумфу: за что украинка может получить мировую награду

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в список номинанток на престижную награду "Heart Award" по итогам финального этапа Кубка Билли Джин Кинг 2025. Голосование за победительницу уже открыто на официальном сайте соревнования.

За что номинировали Свитолину

Награда "Heart Award" присуждается теннисисткам, которые с преданностью и мужеством представляют свою страну на Кубке Билли Джин Кинг. Приз предусматривает 10 тысяч долларов, которые лауреат может передать на благотворительность.

Свитолина поразила своей игрой в сентябрьском финальном этапе: в четвертьфинале украинка одолела испанку Паулу Бадосу, а в полуфинале после напряженной борьбы уступила итальянке Жасмин Паолини.

Именно Паолини стала одной из ее главных соперниц в борьбе за нынешнюю награду.

Кто еще претендует на награду

Кроме Элины Свитолиной, среди номинантов:

Жасмин Паолини (Италия) - помогла сборной Италии второй раз подряд выиграть Кубок

- помогла сборной Италии второй раз подряд выиграть Кубок Элизабетта Коччаретто (Италия) - сотворила сенсацию, победив 18-ю ракетку мира Эмму Наварро в финале

- сотворила сенсацию, победив 18-ю ракетку мира Эмму Наварро в финале Джессика Пегула (США) - лидер американской команды, которая принесла своей сборной решающие очки в полуфинале

Как поддержать украинку

Проголосовать за Элину Свитолину можно до пятницы, 24 октября, на официальном сайте Billie Jean King Cup. Результаты обнародуют вскоре после завершения голосования.

Свитолина уже становилась обладательницей "Heart Award" в апреле этого года за выступление в плейоф Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, в полуфинале турнира сборная Украины уступила Италии со счетом 1:2.