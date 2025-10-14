Ястремская на характере одолела канадскую сенсацию на турнире в Нинбо: нереальный сет от украинки

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская успешно начала выступление на престижном турнире WTA 500 в китайском Нинбо. В первом круге она одолела канадскую теннисистку Викторию Мбоко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

WTA 500 Нинбо (Китай), 1-ый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Мбоко (Канада) - 6:3, 7:6

Неожиданная Мбоко

Мбоко - одна из главных сенсаций женского тура в 2025 году. 19-летняя теннисистка начинала сезон на 350-м месте в мировом рейтинге и сделала скачок более чем на 300 позиций, получив в частности свой первый трофей на турнире WTA 1000 в Монреале. Сейчас она занимает 24-е место в рейтинге WTA, тогда как Ястремская - 30-я ракетка мира.

Как прошла игра

Первый сет прошел в относительно равной борьбе, где сначала два гейма подряд взяла Ястремская, затем канадка сравняла счет и вышла вперед (3:2). Но после этого отечественная спортсменка шансов сопернице не давала. Выиграв четыре гейма подряд Ястремская завершала партию в свою пользу.

Вторая партия прошла по более закрученному сценарию. Снова удачно стартовала украинка (2:1). Но Мбоко взяла четыре гейма подряд и довела счет до 5:2 в свою пользу. Казалось, поединок непременно перейдет в третий сет.

Но тут Ястремская включилась по-настоящему и сравняла счет - 5:5. Затем соперницы обменялись очками, после чего дело дошло до тай-брейка. Там украинка окончательно доказала свое преимущество - 7:3.

Что дальше для Ястремской

Этой победой Ястремская прервала серию из четырех подряд неудач на турнирах WTA. Последний раз она побеждала на старте "тысячника" в Цинциннати, когда прошла Викторию Томову из Болгарии. За два месяца Ястремская проиграла три поединка подряд, а также снялась перед встречей с Коко Гофф в Цинциннати.

Следующей соперницей Даяны в Нинбо будет третья сеяная Елена Рыбакина из Казахстана. Ястремская дважды играла против Рыбакиной в 2025 году и в обоих случаях уступала: в 1/16 финала Australian Open и в 1/8-й в Монреале.

Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй круг "пятисотника" в Нинбо. Днем ранее это сделала Юлия Стародубцева, одолев Юлию Путинцеву из Казахстана.