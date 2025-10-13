ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Стародубцева в Китае сенсационно разбила бывшую россиянку, которая выше в рейтинге на 60 позиций

Понедельник 13 октября 2025 13:08
UA EN RU
Стародубцева в Китае сенсационно разбила бывшую россиянку, которая выше в рейтинге на 60 позиций Фото: Юлия Стародубцева (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева стартовала в основной сетке турнира WTA 500 в китайском Нинбо уверенной победой над Юлией Путинцевой. Бывшая россиянка, которая сейчас представляет Казахстан, считалась бесспорной фавориткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

WTA 500 Нинбо (Китай), 1-ый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) -6:4, 6:2

Как прошла игра

Наша спортсменка начала неделю в статусе 131-й ракетки мира, тогда как соперница находится в рейтинге на 69-й строчке.

Несмотря на то, что именно Путинцева считалась фавориткой в этой паре, украинка провела игру очень уверенно, не оставив представительнице Казахстана ни единого шанса.

В первом сете Стародубцева вырвалась вперед - 3:1, но затем позволила казахстанке закамбечить (3:4). Однако в последних трех геймах украинка сделала брейк и выиграла две свои подачи и победила - 6:4.

Второй сет прошел значительно легче. Отдав сопернице лишь два балла, Стародубцева довела поединок до победы. Матч длился 1 час и 40 минут.

Для Юлии это первая победа в основной сетке турнира WTA с августа. Последний раз она выигрывала на этом уровне на турнире в Монреале, после чего имела серию из семи поражений.

Что дальше

Следующей соперницей Стародубцевой будет шестая сеяная на турнире Белинда Бенчич из Швейцарии.

Также в основе турнира сыграет еще одна украинка - Даяна Ястремская. 14 октября она в первом круге встретится с Викторией Мбоко из Канады.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

Также мы писали, что Костюк завершила сезон-2025 и поделилась амбициозной целью на следующий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит