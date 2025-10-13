Стабильность Свитолиной, Ястремская поджимает Костюк: украинки в обновленном рейтинге WTA
В понедельник, 13 октября, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Изменения в первой десятке
Лидером рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, однако ее преимущество над главной преследовательницей - Игой Свёнтек из Польши сократилось.
Американка Джессика Пегула после выхода в финал турнира серии WTA 1000 в Ухане вернулась в топ-5, потеснив россиянку Мирру Андрееву.
Топ-10 мирового рейтинга
- (1). Арина Соболенко
- (2). Ига Свёнтек (Польша)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Аманда Анисимова (США)
- (6). Джессика Пегула (США)
- (5). Мирра Андреева
- (7). Мэдисон Киз (США)
- (8). Жасмин Паолини (Италия)
- (9). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (11). Екатерина Александрова
Свитолина и другие украинки
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, осталась на 13-й строчке мировой классификации. Она проводит уже 378-ю неделю подряд среди 20 сильнейших теннисисток мира.
Марта Костюк потеряла две позиции и теперь занимает 28-е место. Украинка не смогла защитить очки за прошлогодний выход в третий круг в Ухане.
Зато Даяна Ястремская сделала шаг вперед и замыкает топ-30 рейтинга WTA.
Юлия Стародубцева сохранила 131-ю строчку, а Александра Олейникова поднялась на 137-ю позицию (+2) и приближается к статусу четвертой ракетки Украины.
Несмотря на длительную паузу с июня, Ангелина Калинина поднялась на 158 место, а Дарья Снигур улучшила показатель до 174-й строчки (+1).
Топ-10 отечественного рейтинга покинула Леся Цуренко, которая не играла в 2025-м, хотя и не сообщала о завершении карьеры. В то же время в первую десятку отечественных теннисисток вернулась Катарина Завацкая.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
- 13 (13). Элина Свитолина
- 28 (26). Марта Костюк
- 30 (31). Даяна Ястремская
- 131 (131). Юлия Стародубцева
- 137 (139). Александра Олейникова
- 158 (159). Ангелина Калинина
- 174 (175). Дарья Снигур
- 265 (263). Анастасия Соболева
- 329 (319). Валерия Страхова
- 419 (420). Катарина Завацкая
