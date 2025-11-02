ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Я написал ему письмо". Красюк впервые рассказал о причинах прекращения сотрудничества с Усиком

Воскресенье 02 ноября 2025 13:40
UA EN RU
"Я написал ему письмо". Красюк впервые рассказал о причинах прекращения сотрудничества с Усиком Фото: Александр Красюк и Александр Усик (instagram.com/alex.krassyuk)
Автор: Андрей Костенко

Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика - Александр Красюк рассказал о причинах разрыва многолетнего сотрудничества с украинским боксером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью промоутера YouTube-каналу Okay Eva.

"Это я завершил сотрудничество"

По словам Красюка, именно он инициировал прекращение сотрудничества после 12 лет совместной работы.

"Это я завершил сотрудничество с Усиком. Я написал ему письмо - не е-мейлом, не по телефону, а физическое письмо", - признался промоутер.

Он отметил, что контракт между ними закончился еще перед боем с Энтони Джошуа в 2021 году. В дальнейшем они работали без юридических обязательств, "на братских началах".

"Он нуждался в моей работе, я нуждался в нем как в спортсмене. Мы сделали хорошее дело вместе. Но все имеет конец".

"Был против боя с Дюбуа"

Красюк признал, что не поддерживал решение Усика выходить на повторный поединок с британцем Даниэлем Дюбуа.

"На тот момент он достиг всего. Поединок с Дюбуа не приносил таких денег, как с Фьюри или Джошуа, а риск был высок и неоправдан. Дюбуа - молодой бегемот, с бетонной головой. Один удар - и все, что строилось 12 лет, могло исчезнуть".

"Не хотел идти против течения"

Промоутер подчеркнул, что не влиял на решения команды и не хотел брать на себя ответственность за то, к чему не имел отношения.

"Я был антагонистом этого решения. Поэтому сказал: "Сань, если я останусь, буду против течения - это только помешает тебе. А я всегда работал, чтобы ты достигал результата".

Как разошлись пути

В своем письме к Усику Красюк попрощался тепло:

"Санечка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным", - написал он.

Отметим, что партнерство между Усиком и компанией K2 Promotions под руководством Красюка продолжалось с 2013 года, когда после золотой Олимпиады в Лондоне-2012 украинец перешел в профессионалы. Вместе они прошли путь от дебюта на профи-ринге до абсолютного чемпионства сразу в двух весовых категориях.

После расставания боксер продолжил выступления с другой командой, тогда как Красюк остался одним из самых известных украинских промоутеров в мире бокса.

Ранее мы писали, что Усик превзошел Канело и стал самым популярным боксером мира.

Также читайте, что сказал тренер Уордли о бое с Усиком за титул абсолюта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН