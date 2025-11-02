"Я написал ему письмо". Красюк впервые рассказал о причинах прекращения сотрудничества с Усиком

Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика - Александр Красюк рассказал о причинах разрыва многолетнего сотрудничества с украинским боксером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью промоутера YouTube-каналу Okay Eva.

"Это я завершил сотрудничество"

По словам Красюка, именно он инициировал прекращение сотрудничества после 12 лет совместной работы.

"Это я завершил сотрудничество с Усиком. Я написал ему письмо - не е-мейлом, не по телефону, а физическое письмо", - признался промоутер.

Он отметил, что контракт между ними закончился еще перед боем с Энтони Джошуа в 2021 году. В дальнейшем они работали без юридических обязательств, "на братских началах".

"Он нуждался в моей работе, я нуждался в нем как в спортсмене. Мы сделали хорошее дело вместе. Но все имеет конец".

"Был против боя с Дюбуа"

Красюк признал, что не поддерживал решение Усика выходить на повторный поединок с британцем Даниэлем Дюбуа.

"На тот момент он достиг всего. Поединок с Дюбуа не приносил таких денег, как с Фьюри или Джошуа, а риск был высок и неоправдан. Дюбуа - молодой бегемот, с бетонной головой. Один удар - и все, что строилось 12 лет, могло исчезнуть".

"Не хотел идти против течения"

Промоутер подчеркнул, что не влиял на решения команды и не хотел брать на себя ответственность за то, к чему не имел отношения.

"Я был антагонистом этого решения. Поэтому сказал: "Сань, если я останусь, буду против течения - это только помешает тебе. А я всегда работал, чтобы ты достигал результата".

Как разошлись пути

В своем письме к Усику Красюк попрощался тепло:

"Санечка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным", - написал он.

Отметим, что партнерство между Усиком и компанией K2 Promotions под руководством Красюка продолжалось с 2013 года, когда после золотой Олимпиады в Лондоне-2012 украинец перешел в профессионалы. Вместе они прошли путь от дебюта на профи-ринге до абсолютного чемпионства сразу в двух весовых категориях.

После расставания боксер продолжил выступления с другой командой, тогда как Красюк остался одним из самых известных украинских промоутеров в мире бокса.