"Я написал ему письмо". Красюк впервые рассказал о причинах прекращения сотрудничества с Усиком
Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика - Александр Красюк рассказал о причинах разрыва многолетнего сотрудничества с украинским боксером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью промоутера YouTube-каналу Okay Eva.
"Это я завершил сотрудничество"
По словам Красюка, именно он инициировал прекращение сотрудничества после 12 лет совместной работы.
"Это я завершил сотрудничество с Усиком. Я написал ему письмо - не е-мейлом, не по телефону, а физическое письмо", - признался промоутер.
Он отметил, что контракт между ними закончился еще перед боем с Энтони Джошуа в 2021 году. В дальнейшем они работали без юридических обязательств, "на братских началах".
"Он нуждался в моей работе, я нуждался в нем как в спортсмене. Мы сделали хорошее дело вместе. Но все имеет конец".
"Был против боя с Дюбуа"
Красюк признал, что не поддерживал решение Усика выходить на повторный поединок с британцем Даниэлем Дюбуа.
"На тот момент он достиг всего. Поединок с Дюбуа не приносил таких денег, как с Фьюри или Джошуа, а риск был высок и неоправдан. Дюбуа - молодой бегемот, с бетонной головой. Один удар - и все, что строилось 12 лет, могло исчезнуть".
"Не хотел идти против течения"
Промоутер подчеркнул, что не влиял на решения команды и не хотел брать на себя ответственность за то, к чему не имел отношения.
"Я был антагонистом этого решения. Поэтому сказал: "Сань, если я останусь, буду против течения - это только помешает тебе. А я всегда работал, чтобы ты достигал результата".
Как разошлись пути
В своем письме к Усику Красюк попрощался тепло:
"Санечка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным", - написал он.
Отметим, что партнерство между Усиком и компанией K2 Promotions под руководством Красюка продолжалось с 2013 года, когда после золотой Олимпиады в Лондоне-2012 украинец перешел в профессионалы. Вместе они прошли путь от дебюта на профи-ринге до абсолютного чемпионства сразу в двух весовых категориях.
После расставания боксер продолжил выступления с другой командой, тогда как Красюк остался одним из самых известных украинских промоутеров в мире бокса.
