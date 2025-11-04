Уордли честно рассказал, как шпионил за Усиком в тренировочном лагере

Временный чемпион мира по версиям WBO и WBA - британский тяжеловес Фабио Уордли поделился подробностями своих спаррингов с Александром Усиком.

"Это было словно магия"

Британец вспомнил свои спарринги с Усиком несколько лет назад и признал, что был поражен уровнем мастерства украинца. И даже шпионил за ним, чтобы узнать о секретах.

"Очень высоко оцениваю его, даже тогда. На том этапе моей карьеры это было просто невероятно. Как магия в движении. Мы проводили спарринги, а потом он еще оставался и тренировался. Я тихонько сидел где-то в углу и наблюдал. Он выполнял какие-то удивительные упражнения. А я пытался понять, как он это делает", - рассказал Уордли.

Нетипичный боец

Отметим, что 30-летний британец - во многом нетипичный боксер. Из-за отсутствия серьезной любительской подготовки, он набирался опыта, работая как спарринг-партнер в залах по всей Европе. За это время он успел поработать с самыми яркими звездами дивизиона: в частности Дереком Чисорой, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Уордли неоднократно спарринговал с Усиком. До полномасштабного вторжения РФ дважды приезжал в Украину - где работал в лагере Александра.

Усик - Уордли: что известно о предстоящем бое

Уордли получил право быть обязательным претендентом на поединок с Усиком за все четыре чемпионских пояса после того, как нокаутировал новозеландца Джозефа Паркера в 11-м раунде. Британец имеет впечатляющий послужной список: 20 побед (19 нокаутом) и лишь одна ничья.

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, бой за титул абсолютного чемпиона мира может состояться уже в марте 2026 года.

Он также назвал две возможные локации - Эр-Рияд или Лондон.