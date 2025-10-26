ua en ru
Опасный вариант для Усика: почему Уордли - это хуже, чем Паркер

Воскресенье 26 октября 2025 10:08
Опасный вариант для Усика: почему Уордли - это хуже, чем Паркер Фото: Поединок Уордли - Паркер (instagram.com/daznboxing)
Автор: Андрей Костенко

Британский супертяжеловес Фабио Уордли (20-1, 19 KO) завоевал титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO после победы над новозеландцем Джозефом Паркером (36-7, 24 KO). Благодаря этому он стал обязательным претендентом на поединок с Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Предыстория боя

Еще в марте Усик получил Паркера как обязательного претендента по линии WBO. Однако организация позволила украинцу провести объединительный бой с Даниэлем Дюбуа, который завершился победой Александра. Из-за проблем со спиной чемпион получил отсрочку на проведение переговоров с Паркером.

В конце концов новозеландцу назначили другого соперника - Фабио Уордли, который был в очереди на пояс украинца по линии WBA. Именно этот поединок и определил нового претендента на титул Усика. Уордли победил Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как Уордли победил Паркера

Первые раунды проходили в равной борьбе: оба боксера активно обменивались джебами. Во втором раунде инициативу перехватил Паркер, но в третьем более точным стал Уордли.

В начале четвертого раунда Паркер прижал соперника к канатам несколькими мощными ударами, однако британец ответил апперкотом. Далее новозеландец продолжил давить, несколько раз попал в голову Уордли и провел серию комбинаций.

В средних раундах Паркер выглядел немного убедительнее, не позволяя сопернику активно прессинговать. В девятом Джозеф снова потряс британца комбинацией джебов, но уже в следующем раунде Фабио едва не отправил его в нокдаун.

В 11-м раунде Уордли провел мощную серию ударов, заставив рефери остановить поединок - технический нокаут.

После боя Уордли не скрывал эмоций и бросил вызов Усику:

"Скажу только одно: Усик, Усик!"

Кто такой Уордли и в чем его опасность

Для Уордли эта победа стала 20-й в профессиональной карьере. Теперь он является обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира - Усиком. Сам украинец недавно сообщил, что планирует провести следующую защиту титулов в первой половине 2026 года.

30-летний британец - во многом нетипичный боксер. Из-за отсутствия серьезной любительской подготовки, он набирался опыта в залах по всей Европе. Был спарринг-партнером самых ярких звезд дивизиона.

В частности, неоднократно спарринговал с Усиком. До полномасштабного вторжения РФ дважды приезжал в Украину - где работал в лагере Александра.

В отличие от Паркера, он очень хорошо знает тонкости подготовки Усика, поскольку долгое время сам был частью этой системы. Эти знания могут ему серьезно помочь во время предстоящего противостояния.

В качестве параллели можно вспомнить Энтони Джошуа. Он некоторое время был спарринг-партнером Владимира Кличко, а затем победил его на ринге.

Уордли в тренировочном лагере Усика (фото: instagram.com/fabiowardley)

Ранее мы сообщили, что Александр Усик поднялся в историческом рейтинге европейских тяжеловесов.

Также читайте, как бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика.

