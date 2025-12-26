Шевченко шокировал данными об организации матчей сборной за рубежом и раскрыл, где УАФ берет деньги

Сборная Украины свой следующий матч в рамках плей-офф отбора чемпионата мира-2026 против команды Швеции вынужденно проведет в испанской Валенсии. Комментируя организацию подобных "домашних" игр, глава УАФ Андрей Шевченко поразил размером расходов, которые на них требуются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы отечественного футбола шведскому изданию Dagens Nyheter.

Серьезный финансовый вызов

Шевченко отметил, что организация таких игр создает существенную финансовую нагрузку на УАФ.

"Мы тратим огромные средства на эти матчи, не имея возможности заполнять стадионы. Провести для нас "домашнюю" игру за рубежом стоит примерно в пять раз дороже, чем при нормальных условиях", - заявил Шевченко.

Где берет деньги УАФ

По его словам, украинский футбол вынужден выживать в условиях войны, когда возможности спонсоров существенно уменьшились, а у государства другие приоритеты.

"Наши спонсоры находятся в стране, которая воюет, и их ресурсы ограничены. Я не могу обращаться к правительству с требованием финансирования - их главная цель сейчас - спасение страны. Поэтому мы делаем максимум в рамках собственного бюджета и полагаемся на частные пожертвования для реализации социальных проектов", - подчеркнул глава УАФ.

Украина - Швеция в плей-офф ЧМ-2026: что известно

Сборные двух стран встретятся между собой в полуфинале плей-офф за право сыграть на мундиале-2026.

Матч состоится 26 марта 2026 года в испанском городе Валенсия на арене "Эстадио Сьютат". Номинальным хозяином выступит Украина.

Победитель пары в финале мини-турнира, 31 марта, сойдется с лучшей командой другого полуфинала: Польша - Албания и будет хозяином поединка, в котором решится судьба путевки на ЧМ.