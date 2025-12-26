Шевченко шокував даними про організацію матчів збірної за кордоном і розкрив, де УАФ бере гроші

Збірна України свій наступний матч у рамках плей-офф відбору чемпіонату світу-2026 проти команди Швеції вимушено проведе в іспанській Валенсії. Коментуючи організацію подібних "домашніх" ігор, голова УАФ Андрій Шевченко вразив розміром витрат, які на них потрібні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника вітчизняного футболу шведському виданню Dagens Nyheter.

Серйозний фінансовий виклик

Шевченко наголосив, що організація таких ігор створює суттєве фінансове навантаження на УАФ.

"Ми витрачаємо величезні кошти на ці матчі, не маючи можливості заповнювати стадіони. Провести для нас “домашню” гру за кордоном коштує приблизно в п'ять разів дорожче, ніж за нормальних умов", - заявив Шевченко.

Де бере гроші УАФ

За його словами, український футбол змушений виживати в умовах війни, коли можливості спонсорів істотно зменшилися, а держава має інші пріоритети.

"Наші спонсори перебувають у країні, яка воює, і їхні ресурси обмежені. Я не можу звертатися до уряду з вимогою фінансування – їхня головна мета зараз – порятунок країни. Тому ми робимо максимум у межах власного бюджету та покладаємося на приватні пожертви для реалізації соціальних проєктів", - підкреслив очільник УАФ.

Україна – Швеція у плей-офф ЧС-2026: що відомо

Збірні двох країн зустрінуться між собою у півфіналі плей-офф за право зіграти на мундіалі-2026.

Матч відбудеться 26 березня 2026 року в іспанському місті Валенсія на арені "Естадіо Сьютат". Номінальним господарем виступить Україна.

Переможець пари у фіналі міні-турніру, 31 березня, зійдеться з кращою командою іншого півфіналу: Польща – Албанія та буде господарем поєдинку, в якому вирішиться доля путівки на ЧС.