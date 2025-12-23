Швеция теряет лидера атаки: рекордсмен АПЛ не поможет сборной в матче с Украиной
Сборная Швеции, которая является соперником Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 получила серьезную кадровую проблему. Решающий поединок может пропустить звездный нападающий скандинавов - Александер Исак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английского "Ливерпуля", цвета которого защищает швед.
Травма в матче АПЛ
Форвард получил повреждение в поединке АПЛ между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:1).
На 56-й минуте встречи швед отметился результативной передачей на Флориана Вирца, помогши команде открыть счет. Однако уже через несколько минут после этого Исак неудачно столкнулся с соперником, упал на газон и не смог продолжить игру.
Операция и сроки восстановления
Как сообщила пресс-служба "Ливерпуля", у нападающего диагностировали перелом малоберцовой кости. Футболист перенес операцию на голеностопном суставе.
Конкретные сроки возвращения к игре в клубе не озвучили, однако, по предварительным оценкам, реабилитация может продлиться около трех месяцев.
Таким образом, участие Исака в ключевом матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против сборной Украины, который запланирован на 26 марта, оказалось под большим вопросом.
Форвард в отборе ЧМ-2026
В нынешнем отборочном цикле Исак был задействован в четырех из шести матчей сборной Швеции.
Два поединка он провел полностью - в октябре против Швейцарии и Косово, однако результативными действиями не отметился. Еще два матча форвард начинал на скамейке запасных.
Александер выступает за национальную сборную Швеции с 2017 года. За это время он провел 56 матчей и забил 16 голов.
Кто такой Александер Исак
26-летний уроженец города Сольна, воспитанник академии клуба АИК, в составе которого начал профессиональную карьеру.
Также играл за немецкую "Боруссию" Д, нидерландский "Виллем II" и испанский "Реал Сосьедад". В 2022-м перебрался в АПЛ. Сначала выступал за "Ньюкасл", где забил 54 гола в 86-ти матчах. А в сентябре текущего года перешел в "Ливерпуль".
Трансфер шведского форварда стал рекордным в истории АПЛ - по данным Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил за него 144 миллиона евро. В составе "красных" Исак сыграл 10 матчей во всех турнирах: на его счету три забитых мяча и одна голевая передача.
