Бывшего президента УАФ Павелко объявили в розыск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Украины.

Исчезновение и статус в базе МВД

Согласно официальным данным ведомства, датой исчезновения экс-функционера считается 5 ноября 2025 года. Сейчас Павелко фигурирует в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

По имеющейся информации, бывший спортивный функционер мог покинуть пределы Украины еще в конце прошлого года. Вероятным основанием для выезда за границу называют документы о наличии инвалидности.

В чем обвиняют бывшего руководителя футбола

Правоохранительные органы подозревают Андрея Павелко в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге. Основные эпизоды расследования касаются махинаций со средствами УЕФА.

По данным следствия, финансовые трансакции от европейского футбольного союза направлялись на счета частной структуры, после чего деньги исчезали. Сумма убытков оценивается в 9,32 млн евро.

Также, через завод искусственного покрытия. Расследование о хищении средств при строительстве предприятия по производству газона для футбольных полей.

Подозрение в этих правонарушениях Нацполиция официально выдвинула бывшему чиновнику в октябре 2025 года.

Предыстория судебных процессов

Конфликт Павелко с правоохранительной системой продолжается уже несколько лет. В течение 2023-2024 годов он находился под стражей в общей сложности 259 дней.

В феврале 2024 года решение о содержании под стражей было отменено апелляционным судом, что позволило ему выйти на свободу.

Впоследствии экс-президент УАФ даже пытался обжаловать свой арест в ЕСПЧ, где добился выплаты компенсации от государства.

Андрей Павелко руководил украинским футболом с 2015 года до января 2024-го. После его отставки новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко.

Если информация о незаконном пересечении границы по фиктивным медицинским справкам получит официальное подтверждение, правоохранители могут начать процедуру объявления фигуранта в международный розыск через систему Интерпол.