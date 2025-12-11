ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Где Украина будет играть в плей-офф отбора ЧМ-2026: УАФ приняла решение

Четверг 11 декабря 2025 15:13
UA EN RU
Где Украина будет играть в плей-офф отбора ЧМ-2026: УАФ приняла решение
Автор: Андрей Костенко

УАФ определилась с ареной, где сборная Украины примет соперников в потенциальных двух матчах плей-офф отбора чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Битвы в Валенсии

Номинально домашние матчи национальная сборная проведет в испанском городе Валенсия, на "Эстадио Сьютат де Валенсия", который является родным домом для местного футбольного клуба "Леванте". Соответствующее решение 11 декабря принял Исполнительный комитет УАФ.

Отмечается, что было рассмотрено несколько потенциальных вариантов в разных странах. Но выбранный стадион был оптимальным в интересах национальной сборной Украины. После вердикта исполкома, администрации УАФ было поручено заключить соглашение со стадионом и проинформировать УЕФА относительно утвержденного варианта.

26 марта 2026 года в полуфинале плей-офф команда Сергея Реброва будет принимать здесь Швецию, а в случае победы в финале, который пройдет 31 марта, на этой же арене сразится с победителем пары Польша - Албания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений