Где Украина будет играть в плей-офф отбора ЧМ-2026: УАФ приняла решение

УАФ определилась с ареной, где сборная Украины примет соперников в потенциальных двух матчах плей-офф отбора чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Битвы в Валенсии

Номинально домашние матчи национальная сборная проведет в испанском городе Валенсия, на "Эстадио Сьютат де Валенсия", который является родным домом для местного футбольного клуба "Леванте". Соответствующее решение 11 декабря принял Исполнительный комитет УАФ.

Отмечается, что было рассмотрено несколько потенциальных вариантов в разных странах. Но выбранный стадион был оптимальным в интересах национальной сборной Украины. После вердикта исполкома, администрации УАФ было поручено заключить соглашение со стадионом и проинформировать УЕФА относительно утвержденного варианта.

26 марта 2026 года в полуфинале плей-офф команда Сергея Реброва будет принимать здесь Швецию, а в случае победы в финале, который пройдет 31 марта, на этой же арене сразится с победителем пары Польша - Албания.