Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров

19:59 30.03.2026 Пн
2 мин
Коллеги артиста сообщили, что его жизнь оборвалась в Одессе
aimg Иванна Пашкевич
Владимир Комаров (фото: открытые источники)

В Одессе 29 марта умер украинский артист и один из известных участников "Маски-шоу" Владимир Комаров. Юмористу был 61 год.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальные соцсети труппы "Маски-шоу" в Facebook.

В заметке отметили, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов...", - говорится в сообщении труппы.

Также коллеги сообщили, что панихида по Владимиру Комарову запланирована на среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре.

Точное время обещают объявить позже после согласования с семьей.

Владимир Комаров (фото: facebook.com/maskitheater)

Краткая биография Владимира Комарова

Владимир Комаров был хорошо известен зрителям как один из самых ярких участников комедийной труппы.

В разные годы он работал в Ансамбле пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской областной филармонии, а также выступал в Киевском эстрадном театре "Шарж".

Владимир Комаров (фото: facebook.com/maskitheater)

В 1989 году артист снова присоединился к студии "Маски-шоу", где стал одним из самых узнаваемых лиц в юмористических скетчах.

В 2002 году он покинул коллектив и вместе с Алексеем Агопьяном создал комик-дуэт "Одеколон".

Позже Комаров основал музыкально-юмористическую группу "Д-ръ БрМенталь", в которой сочетал сценические номера с музыкой в жанрах рок-н-ролла и блюза.

