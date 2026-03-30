Помер зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров

19:59 30.03.2026 Пн
Колеги артиста повідомили, що його життя обірвалося в Одесі
aimg Іванна Пашкевич
В Одесі 29 березня помер український артист і один з відомих учасників "Маски-шоу" Володимир Комаров. Гумористу був 61 рік.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційні соцмережі трупи "Маски-шоу" у Facebook.

У дописі зазначили, що причиною смерті артиста стала серцева недостатність.

"Вчора, 29 березня, пішов за Райдугу Комарик, Вовка, Володимир Комаров. Фантастично талановитий, Богом поцілований, позитивний, добрий, харизматичний, справжній... Серцева недостатність... Просто немає слів...", - йдеться у повідомленні трупи.

Також колеги повідомили, що панахида за Володимиром Комаровим запланована на середу, 1 квітня, у Пантелеймонівському монастирі.

Точний час обіцяють оголосити пізніше після узгодження з родиною.

Коротка біографія Володимира Комарова

Володимир Комаров був добре відомий глядачам як один із найяскравіших учасників комедійної трупи.

У різні роки він працював в Ансамблі пантоміми та клоунади "Маски" при Одеській обласній філармонії, а також виступав у Київському естрадному театрі "Шарж".

У 1989 році артист знову приєднався до студії "Маски-шоу", де став одним із найбільш упізнаваних облич у гумористичних скетчах.

У 2002 році він залишив колектив і разом з Олексієм Агоп’яном створив комік-дует "Одеколон".

Пізніше Комаров започаткував музично-гумористичний гурт "Д-ръ БрМенталь", у якому поєднував сценічні номери з музикою в жанрах рок-н-ролу та блюзу.

Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
