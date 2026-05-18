В Днепре прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

Россияне в ночь на 18 мая осуществили комбинированный обстрел в Днепр. Прямо сейчас враг ударил по городу ракетами, из-за чего были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал "Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре снова слышны взрывы, сообщили наши корреспонденты", - говорилось в сообщении в 02:35.

Перед этим во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. Сразу после этого военные зафиксировали ракеты в направлении Днепра и Запорожья, из-за чего и были слышны взрывы.

Кроме того, Воздушные силы написали как минимум об одной ракете, которая летела на Кривой Рог, а затем повернула и изменила курс на Днепр. То есть, речь идет о крылатой ракете. После этого в городе тоже были слышны взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:53 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается во многих регионах. Причиной является не только угроза баллистики, но и фиксация беспилотников.