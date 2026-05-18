ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

02:53 18.05.2026 Пн
1 мин
Что известно об атаке?
aimg Эдуард Ткач
В Днепре прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами Фото: последствия после ракетной атаки пока неизвестны (facebook.com/DSNSKyiv)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россияне в ночь на 18 мая осуществили комбинированный обстрел в Днепр. Прямо сейчас враг ударил по городу ракетами, из-за чего были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал "Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре снова слышны взрывы, сообщили наши корреспонденты", - говорилось в сообщении в 02:35.

Перед этим во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. Сразу после этого военные зафиксировали ракеты в направлении Днепра и Запорожья, из-за чего и были слышны взрывы.

Кроме того, Воздушные силы написали как минимум об одной ракете, которая летела на Кривой Рог, а затем повернула и изменила курс на Днепр. То есть, речь идет о крылатой ракете. После этого в городе тоже были слышны взрывы.

В Днепре прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:53 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается во многих регионах. Причиной является не только угроза баллистики, но и фиксация беспилотников.

В Днепре прогремели взрывы: россияне нанесли удары ракетами

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепр Война в Украине Ракеты
Новости
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата