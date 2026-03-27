Погиб известный стендап-комик Артур Петров

Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб стендап-комик Артур Петров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост его жены в Facebook.

По словам жены комика, трагедия произошла 18 марта в Купянске-Узловом во время эвакуации раненых.

Она также рассказала, что Петров служил в армии с апреля прошлого года, а в течение последних месяцев был в составе 43 отдельной механизированной бригады.

Екатерина отметила, что о дате и времени прощания сообщит отдельно, когда тело Артура вернут домой.

Артур Петров (фото: facebook.com/arthur.petrov.31)

Напоследок жена обратилась ко всем, кто знал Артура, с просьбой сохранить о нем светлую память.

"Помните его смешным, пожалуйста" - попросила жена военного.

Что известно об Артуре Петрове

До службы Артур Петров был известным и опытным стендап-комиком, который более семи лет смешил зрителей "Подпольного стендапа".

Также он участвовал в телешоу "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион".

Кроме сцены, Петров работал сценаристом проекта "Я стесняюсь своего тела".

Ранее он рассказывал, что работает над серьезным медицинским проектом, где без юмора, по его мнению, просто невозможно.

Артур Петров (фото: instagram.com/petrovarthur)

Именно поэтому в свое время он начал регулярно выступать на открытых микрофонах как стендапер.

Также Артур мечтал написать собственную книгу. Он был семейным человеком, жил вместе с женой, двумя детьми, тещей и собакой.