Погиб известный стендап-комик Артур Петров

14:36 27.03.2026 Пт
Юмориста не стало 18 марта в Купянске-Узловом во время эвакуации раненых
aimg Иванна Пашкевич
Артур Петров (фото: instagram.com/petrovarthur)

Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб стендап-комик Артур Петров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост его жены в Facebook.

По словам жены комика, трагедия произошла 18 марта в Купянске-Узловом во время эвакуации раненых.

Она также рассказала, что Петров служил в армии с апреля прошлого года, а в течение последних месяцев был в составе 43 отдельной механизированной бригады.

"18 марта Артур погиб в Купянске-Узловом во время эвакуации раненых. Он был в армии с апреля прошлого года, последние месяцы - в 43 отдельная механизированная бригада" - сообщила жена юмориста.

Екатерина отметила, что о дате и времени прощания сообщит отдельно, когда тело Артура вернут домой.

"Когда он вернется домой - я напишу о дне прощания" - отметила она.

Артур Петров (фото: facebook.com/arthur.petrov.31)

Напоследок жена обратилась ко всем, кто знал Артура, с просьбой сохранить о нем светлую память.

"Помните его смешным, пожалуйста" - попросила жена военного.

Что известно об Артуре Петрове

До службы Артур Петров был известным и опытным стендап-комиком, который более семи лет смешил зрителей "Подпольного стендапа".

Также он участвовал в телешоу "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион".

Кроме сцены, Петров работал сценаристом проекта "Я стесняюсь своего тела".

Ранее он рассказывал, что работает над серьезным медицинским проектом, где без юмора, по его мнению, просто невозможно.

Артур Петров (фото: instagram.com/petrovarthur)

Именно поэтому в свое время он начал регулярно выступать на открытых микрофонах как стендапер.

Также Артур мечтал написать собственную книгу. Он был семейным человеком, жил вместе с женой, двумя детьми, тещей и собакой.

