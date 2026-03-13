ua en ru
Умер звезда "Приключений Электроника" Василий Скромный: что известно

14:44 13.03.2026 Пт
2 мин
Актеру, который запомнился ролью рыжего хулигана Макара Гусева, был 61 год
aimg Сюзанна Аль Мариди
Умер звезда "Приключений Электроника" Василий Скромный: что известно Умер звезда "Приключений Электроника" (скриншот)

Украинское киносообщество прощается с известным актером. В Одессе на 62-м году жизни скончался Василий Скромный, известный по детскому фильму "Приключения Электроника".

Как сообщает РБК-Украина, о смерти звезды рассказал его товарищ Виктор Деркач в Facebook.

Василий Скромный умер: что известно

Звезда "Приключений Электроника" умер в Одессе в 61 год. Его товарищ сообщил печальную весть, опубликовав совместное фото.

"Не стало Василия Михайловича..." - лаконично написал Деркач.

Причину смерти он раскрывать не стал, но впоследствии издание "Интент" со ссылкой на слова близких сообщило о его проблемах со здоровьем.

Несколько месяцев назад у него якобы обнаружили онкологию. Василий проходил лечение.

"Ситуацию осложнили проблемы с сердцем, которые возникли во время лечения", - говорилось в материале.

Умер звезда &quot;Приключений Электроника&quot; Василий Скромный: что известно Скромный с другом (фото: facebook.com/viktor.derkach)

Краткая биография актера

Василий родился 26 августа 1964 года в Одессе. В детстве отличался непоседливостью и активностью.

Обучение давалось ему нелегко, из-за чего родителей вызывали в школу. Именно эти черты характера и яркая внешность привлекли внимание режиссера Константина Бломберга, который в 1979 году искал талантливых юношей для фильма "Приключения Электроника".

В роли Макара Гусева, рыжего хулигана и одного из антагонистов, Скромный мгновенно завоевал сердца зрителей. После этого он снялся еще в нескольких проектах, в частности "Школа", "Третье измерение" и "Комбат".

Со временем он покинул кино, сосредоточившись на частном образе жизни.

Скромный служил в морской авиации, после чего продолжил карьеру на флоте, став курсантом морского училища, а впоследствии - боцманом.

