Умер звезда "Лиги смеха" Александр Замша: когда прощание

Известный украинский шоумен, КВНщик и участник "Лиги смеха" Александр Замша умер. Ему был 41 год.

Как сообщает РБК-Украина , трагическое известие сообщили на странице звезды в Instagram .

Что известно о смерти Замши

На его личной странице в соцсети появилось черно-белое фото со свечой и лаконичной надписью.

"Саши больше нет", - написали близкие.

Причину смерти пока не разглашают. Известно лишь, что он умер в Каменском, где жил.

Впоследствии родные раскрыли подробности прощания с юмористом.

"Прощание с Александром состоится 21.03.2026 ο 10.00. Новая сцена Академического музыкально-драматического театра им. Леси Украинки улица Николая Лысенко, 24, Каменское", - говорилось в сообщении.

Краткая биография

Александр был шоуменом, ведущим, продюсером и ивент-менеджером. За свою карьеру создал анимационный сериал "Кондрат Мирный" и активно работал в юмористических проектах.

Наибольшую популярность ему принесло участие в "Лиге смеха", где он представлял город Каменское. Также Александр был КВНщиком.

У него остались жена и сын.

Напомним, что в конце февраля на фронте погиб журналист и диктор, участник команды Лиги смеха "Название Город" Иван Иванец.

26-летний защитник погиб 26 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в результате попадания вражеского дрона.

Иван был выпускником КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого по специальности "Мастерство диктора и ведущего программ телевидения".

В начале полномасштабного вторжения Иван пережил оккупацию Бучи, после чего занимался волонтерством, а затем мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

