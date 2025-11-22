ua en ru
Умер Лесик Турко: Дзидзьо, Бурмака и другие звезды высказались о музыканте

Суббота 22 ноября 2025 13:24
Умер Лесик Турко: Дзидзьо, Бурмака и другие звезды высказались о музыканте Лесик Турко (фото: facebook.com/lesyksam)
Автор: Полина Иваненко

Новость о смерти Лесика Турка, который был соучредителем DZIDZIO, ошарашила фанов и коллег музыканта. На печальные новости уже отреагировал, в частности, Михаил Хома (Дзидзьо).

Что звезды говорят о Лесике и когда его похоронят, рассказывает РБК-Украина.

Как Дзидзьо и другие артисты отреагировали на смерть Олега Турка

Хома, который создавал группу DZIDZIO вместе с Лесиком, уже поделился реакцией в Stories. Отношения музыкантов были непростыми, они даже судились после распада коллектива. Но сейчас Дзидзьо выразил соболезнования.

"Печальная новость. Светлая память, Лесик. Соболезнования близким", - написал он.

Умер Лесик Турко: Дзидзьо, Бурмака и другие звезды высказались о музыкантеДзидзьо отреагировал на смерть Лесика (скриншот)

Ведущий Константин Грубич также высказался о музыканте. Он вспомнил знакомство с Лесиком, это было в 90-х годах. Турко дружил с Кузьмой Скрябиным (Андреем Кузьменко), вместе с которым они создали группу "Форте".

"Группа просуществовала до середины 1990-х, играя довольно прогрессивную, как на то время, музыку. Несмотря на частые изменения состава, неизменным лидером команды оставался Лесик Турко. Более глубокой была наша встреча в Виннице в июне 2021 года через четверть века после первой. Меня пригласили туда на день на фестиваль полевой кухни. Кашу тогда свою для людей я наварил. Угощал также и ребят из группы Лесика, которые выступали здесь же на фестивальной сцене", - написал Грубич.

"Лесик сам подошел ко мне. Искренне радовался встрече и по-братски обнимал. Ни на что не жаловался, только хвалил меня и покойного Кузьму, потому что к обоим относился с теплом. Сегодня узнал, что у искреннего и талантливого человека Олега Турко после нескольких лет борьбы за жизнь все же не выдержало сердце. Светлая память доброй душе. Глубокие соболезнования семье", - добавил он.

Умер Лесик Турко: Дзидзьо, Бурмака и другие звезды высказались о музыкантеГрубич показал кадр с Лесиком (фото: facebook.com/nejnich)

Певица Мария Бурмака отреагировала на смерть Лесика и рассказала, каким он был.

"Он писал классную музыку. Лесик Сам, как он себя называл. Он и печатал, но то, что писал серьезное, просто таки касалось сердца. Служил, пел, был классным честным парнем. Очень будет не хватать тебя, друг. Вечная память", - написала она.

Умер Лесик Турко: Дзидзьо, Бурмака и другие звезды высказались о музыкантеБурмака о смерти Олега Турко (скриншот)

Певица Наталка Карпа призналась, что ей тяжело принять смерть друга.

"Лесик... Ну, как так? Виделись последний раз и ты говорил, что надо планировать новые гастроли - что немного наберешься сил и поедем. А теперь, ты на гастроли с твоим Кузьмой отправляешься. Я очень любила ездить с Лесиком на гастроли, чувство юмора у него было от природы! Сколько историй, сколько всегда позитива и того "Наташа, будем зажигать" - вспомнила артистка.

"Спасибо, тебе за все... За музыку, добро, мудрые советы, смешные истории, искренность и дружбу!!! Тебя очень-очень не будет хватать, Лесюнчик... Искренние соболезнования жене Ирине, сыну и всей семье. Светлая память, светлому человеку", - также написала она.

Олег Турко, сын Лесика, уже подтвердил информацию о смерти отца.

"Чин похорон состоится 23 ноября, в воскресенье в церкви Святого Петра и Павла в городе Новояворовск в 12:00. Погребение состоится в с. Ивано-Франково (Львовская область, Янов)", - написал он.

Умер Лесик Турко: Дзидзьо, Бурмака и другие звезды высказались о музыкантеСообщение сына Лесика (скриншот)

Причины смерти музыканта пока неизвестны. Но известно, что в 2024 году сердце артиста остановилось прямо на сцене, врачи боролись за его жизнь, а затем он перенес операцию. Позже жена Лесика говорила, что это был не просто приступ, а ее любимого могли отравить.

"Это был намешанный коктейль из препаратов, не совместимых с жизнью. На следующий день в реанимации Олег шепотом пытался нам что-то сказать. На мой вопрос, употреблял ли спиртное, отрицал. Действительно, в крови алкоголя не было", - говорила Ирина, избранница Лесика.

