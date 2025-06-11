"Алкоголя в крови не было": жена Лесика озвучила версию, чем его могли отравить

Жена украинского певца, бывшего участника группы DZIDZIO Лесика (Олега Турка), у которого на концерте во Львове в декабре 2024 остановилось сердце, рассказала новые подробности о событиях того вечера, а также рассекретила, какой напиток он пил.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью изданию "Високий Замок".

Какой напиток выпил Лесик перед остановкой сердца

Ирина Турко отметила, что в крови артиста не обнаружили алкоголь, хотя он выглядел обессиленным и подавленным.

"Это был намешанный коктейль из препаратов, не совместимых с жизнью. На следующий день в реанимации Олег шепотом пытался нам что-то сказать. На мой вопрос, употреблял ли спиртное, возразил. Действительно, в крови алкоголя не было", - отметила Ирина.

По ее словам, напиток, который мог повлечь отравление, был "желтого цвета" и, вероятно, замаскировал токсичные вещества.

"Колу пил?", - спрашиваю, потому что он всю жизнь пил только "Колу". Об этом знали все. Но он и это возразил - не пил. "Что ты пил?", но Лесик не мог вспомнить слово "Фанта". Только прошептал: "Такое желтое, как ты", - показал на мой цвет волос. Яд, который дали выпить Олегу, можно скрыть только цитрусовым соком. Потому что "Кола" только усилила бы запах, и Олег бы не пил, если бы почувствовал, что вкус не такой", - подытожила она.

Ирина Турко предполагает, что причиной того, почему Лесик выпил именно "Фанту", хотя обычно выбирал только "Колу", могли стать бытовые обстоятельства - ему могли сказать, что напиток холодный или другого варианта просто не было. При этом певец не помнит, кто именно дал ему этот напиток.

Кроме того, Ирина подчеркнула, что камеры в гримерке, где находился певец, оказались затертыми, что лишь усугубило ее подозрения относительно умышленного отравления.

"Полиция мне говорила, что в гримерной камере затерта. До сих пор не понимаю, зачем в клубе камеры, если они затерты? На столах стояли напитки "Пепси", "Кола". Больше ничего я не видела", отметила она.

Напомним, 5 декабря 2024 года 57-летний Олег Турко потерял сознание прямо во время концерта. Ему вовремя оказали помощь и реанимировали, из-за чего он чудом выжил.

Сейчас у артиста до сих пор серьезные проблемы со здоровьем. Когда музыкант проходил плановый осмотр, оказалось, что организм не выдержал такой дозы токсичных веществ. Поэтому у него начался стеноз аортального клапана.

Сейчас близкие собирают деньги на дальнейшее лечение. Ему нужна срочная операция стоимостью более 30 тысяч долларов.

Олег Турко (фото: facebook.com/lesyksam)