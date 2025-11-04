ua en ru
В РФ умер Юрий Николаев - ведущий, которому было "плевать на санкции"

Вторник 04 ноября 2025 20:39
Юрий Николаев (фото: wikipedia.org/Svklimkin)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Сегодня, 4 ноября 2025 года, стало известно о смерти советского и российского телеведущего Юрия Николаева, которому было 76 лет.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Умер Юрий Николаев: что известно

О смерти телеведущего сообщил народный артист страны-агрессора Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

Как сообщается, российский ведущий был доставлен в больницу с высокой температурой и низким уровнем сатурации.

А уже 4 ноября он умер в результате обострения болезни легких, в частности, из-за тяжелой пневмонии.

Известно, что последние годы Николаев регулярно сталкивался с проблемами со здоровьем. В ноябре 2024 года перенес двустороннее воспаление легких.

В январе этого года попал в больницу после падения, в результате которого получил перелом бедра и несколько дней пробыл в реанимации.

Биография Николаева

Юрий Александрович Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Путь на телевидении начал в 1970-х годах.

Широкую известность получил как ведущий музыкальных и развлекательных программ, среди которых "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики" и других.

В 1998 году Николаеву было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.

Позиция относительно российско-украинской войны

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Николаев не осудил агрессию. Вместо этого заявил, что ему «наплевать на санкции», которые были наложены на страну-агрессора.

"Нам нужно петь, танцевать, давать концерты. Тем более, что у нас большая страна", - сказал он.

В то же время признал, что чувствует санкционное давление, не может выехать за границу, но "не очень расстроился".

