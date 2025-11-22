Умер музыкант Лесик Турко, у которого случился приступ во время концерта

Музыкант Олег Турко, более известный как Лесик, который был участником и соучредителем группы DZIDZIO, умер. В декабре 2024 года у него случился сердечный приступ, а его жена выдвигала версию об отравлении любимого.

Как сообщает РБК-Украина , о смерти Лесика на своей странице в Facebook рассказала журналистка Мария Панчишин.

Что известно о смерти Турко

Пост о смерти Лесика появилось утром, 22 ноября.

"Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать", - сообщила Панчишин.

Пост о смерти Лесика Турко (скриншот)

Жена и сын Лесика пока не комментируют информацию о его смерти. Но фаны уже выражают соболезнования и пишут, что музыкант был хорошим человеком.

Кто такой Лесик Турко

Музыканту из Новояворовска на Львовщине, было 58 лет. Он был одним из основателей и участников группы DZIDZIO, а также стоял у истоков коллективов "Форте" (где в свое время там пел Кузьма Скрябин) и DZIDZ'оff.

Весной 2016 года он ушел из DZIDZIO со скандалом. По словам Михаила Хомы, Лесик выступал против переезда группы в Киев и предложил продать свою долю имущественных прав за 5,2 млн гривен, но другие участники отказались ее выкупить.

Олег Лесик (фото: wikipedia.org)

Уже в сентябре того же года Турко создал собственный проект DZIDZ'OFF. Коллектив не имел уникального репертуара и продолжил использовать сценический образ Хомы. В 2018 году суд встал на сторону фронтмена DZIDZIO: Михаил Хома выиграл дело против Лесика за незаконное использование его образа и песен.

6 декабря 2024 года стало известно, что Лесик пережил сердечный приступ. Ему стало плохо прямо во время выступления.

Позже жена Турка заявила, что его могли отравить. По словам избранницы музыканта, ему "что-то подмешали".

"Это был намешанный коктейль из препаратов, не совместимых с жизнью. На следующий день в реанимации Олег шепотом пытался нам что-то сказать. На мой вопрос, употреблял ли спиртное, отрицал. Действительно, в крови алкоголя не было", - говорила она.