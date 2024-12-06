У звезды группы DZIDZIO прямо на сцене произошел сердечный приступ: в каком он состоянии

В четверг, 5 декабря, на концерте известной украинской певицы Натальи Бучинской потерял сознание музыкант Олег Турко, более известный как Лесик, который был участником и сооснователем группы DZIDZIO.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал " Львівич ".

Прямо во время выступления музыкант потерял сознание и упал. Его коллеги тут же принялись оказывать ему первую помощь, забрали со сцены и вызвали скорую. Этот момент попал на видео.

Главный редактор сайта "ПравдаТУТ Львів" Мария Панчишин написала в Facebook, что Турко находится в реанимации.

"У наших друзей беда. Музыкант Лесик попал в реанимацию: объявили сбор средств на лечение. Вчера вечером у экс-музыканта группы DZIDZIO Олега Турко, известному как Лесик, на сцене внезапно остановилось сердце. Реанимационные действия продолжались дольше протокола. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении реанимации", - сказано в сообщении.

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Отметим, что в марте этого года музыкант перенес сложную операцию на сердце.

Что известно про Лесика

Музыканту 57 лет. Родом из Новояворовска Львовской области.

Он экс-участник и сооснователь группы DZIDZIO, основатель групп "Форте", в которой пел ныне покойный Кузьма Скрябин, и DZIDZ'off.

В марте 2016 года он со скандалом покинул группу. По словам Михаила Хомы, Лесик был не согласен с переездом группы в Киев, поэтому хотел продать свою долю имущественных прав за 5 млн 200 тысяч гривен, которую другие участники отказались выкупать.

В сентябре 2016 года Турко создал отдельный коллектив, который получил название DZIDZ’OFF. Группа не имела своего репертуара и использовала образ Хомы.

В 2018 году фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома выиграл суд у Лесика, который незаконно использовал его образ и песни.

Олег Турко со Скрябиным - архивное фото (фото: facebook.com/lesyksam)