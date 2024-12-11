Наталка Карпа высказалась о состоянии Лесика после сердечного приступа: "Пришел в сознание"

Украинская исполнительница Наталка Карпа посетила во львовской больнице своего коллегу и друга Лесика (Олега Турка), у которого прямо на сцене случился сердечный приступ . В соцсетях она рассказала о состоянии артиста и показалась с его женой.

Что известно о состоянии Лесика

В посте Карпа отметила, что ее коллега пришел в сознание, однако его состояние все еще остается тяжелым. Наталья подчеркнула, что Лесику понадобится немало времени, чтобы завершить лечение и восстановить все жизненные функции.

"Лесик пришел в сознание, но состояние еще стабильно тяжелое. То, что он выжил после двухчасовой реанимации это чудо - единичные случаи в мире, такое врачи (они сами сказали) видели только в фильмах… Слава Богу, что на концерте оказались медики, которые и оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой, реанимационные действия продолжались вместо 40 мин (по протоколу) более полутора часов", - написала она.

"Я передала привет Лесику от каждого, кто писал и звонил мне, заботясь о его здоровье! Нужно много времени и лечения, чтобы восстановить все жизненные функции, но лично верю, что Бог даровал этому парню второй день рождения!" - также отметила Карпа.

Наталка Карпа с женой Лесика Ириной (фото: instagram.com/natalkakarpa)

На опубликованном фото звезда позировала вместе с избранницей Олега - Ириной. Кадр был сделан на фоне больничного коридора. Тем временем в комментариях коллеги и поклонники продолжают желать Лесику скорейшего выздоровления.

Напомним, Олег Турко потерял сознание 5 декабря на концерте Натальи Бучинской. Коллеги сразу же начали оказывать ему первую помощь, забрали со сцены и вызвали "скорую".

Лесик - бывший участник и сооснователь группы DZIDZIO, а также основатель коллектива "Форте", в котором когда-то пел вместе с Кузьмой Скрябиным. Из группы DZIDZIO Лесик ушел в 2016 году. Как рассказывал Михаил Хома, его коллега не соглашался с переездом коллектива в столицу, поэтому решил продать свою долю имущественных прав.

Лесику 57 лет (фото: facebook.com/lesyksam)

В сентябре того же года артист создал свою отдельную группу, которую назвал DZIDZ'off. Коллектив не имел собственного репертуара и использовал образ Хомы. На этом фоне фронтмен группы DZIDZIO выиграл суд у Лесика, ведь тот незаконно использовал его репертуар и образ.