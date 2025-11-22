Помер Лесик Турко: Дзідзьо, Бурмака та інші зірки висловилися про музиканта
Новина про смерть Лесика Турка, який був співзасновником DZIDZIO, ошелешила фанів та колег музиканта. На сумні новини вже відреагував, зокрема, Михайло Хома (Дзідзьо).
Що зірки кажуть про Лесика та коли його поховають, розповідає РБК-Україна.
Як Дзідзьо та інші артисти відреагували на смерть Олега Турка
Хома, який створював гурт DZIDZIO разом з Лесиком, вже поділився реакцією в Stories. Відносини музикантів були непростими, вони навіть судилися після розпаду колективу. Але нині Дзідзьо висловив співчуття.
"Сумна новина. Світла пам'ять, Лесику. Співчуття близьким", - написав він.
Дзідзьо відреагував на смерть Лесика (скріншот)
Ведучий Костянтин Грубич також висловився про музиканта. Він згадав знайомство з Лесиком, це було у 90-х роках. Турко дружив з Кузьмою Скрябіним (Андрієм Кузьменком), разом з яким вони створили гурт "Форте".
"Гурт проіснував до середини 1990-х, граючи доволі прогресивну, як на той час, музику. Попри часті зміни складу, незмінним лідером команди залишався Лесик Турко. Глибшою була наша зустріч у Вінниці у червні 2021 року через чверть століття після першої. Мене запросили туди на день на фестиваль польової кухні. Кашу тоді свою для людей я наварив. Пригощав також і хлопців із гурту Лесика, які виступали тут же на фестивальній сцені", - написав Грубич.
"Лесик сам підійшов до мене. Щиро радів зустрічі і по-братськи обіймав. Ні на що не жалівся, лише хвалив мене і покійного Кузьму, бо до обох ставився з теплом. Сьогодні дізнався, що у щирої і талановитої людини Олега Турка після кількох років боротьби за життя все ж таки не витримало серце. Світла памʼять добрій душі. Глибокі співчуття родині", - додав він.
Грубич показав кадр з Лесиком (фото: facebook.com/nejnich)
Співачка Марія Бурмака відреагувала на смерть Лесика і розповіла, яким він був.
"Він писав класнючу музику. Лесик Сам, як він себе називав. Він і друкував, але те, що писав серйозне, просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним чесним хлопцем. Дуже не вистачатиме тебе, друже. Вічна памʼять", - написала вона.
Бурмака про смерть Олега Турка (скріншот)
Співачка Наталка Карпа зізналася, що їй важко прийняти смерть друга.
"Лесику… Ну, як так? Бачились останній раз і ти казав, що треба планувати нові гастролі - що трохи наберешся сил і поїдемо. А тепер, ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі, почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того "Наталюнь, будемо запалювати" - пригадала артистка.
"Дякую, тобі за все… За музику, добро, мудрі поради, смішні історії, щирість та дружбу!!! Тебе дуже-дуже не вистачатиме, Лесюнчику… Щирі співчуття дружині Ірині, сину та всій родині. Світла памʼять, світлій людині", - також написала вона.
Олег Турко, син Лесика, вже підтвердив інформацію про смерть батька.
"Чин похорону відбудеться 23 листопада, в неділю в церкві Святого Петра і Павла у місті Новояворівськ о 12:00. Поховання відбудеться в с. Івано-Франкове (Львівська область, Янів)", - написав він.
Допис сина Лесика (скріншот)
Причини смерті музиканта поки що невідомі. Але відомо, що у 2024 році серце артиста зупинилося просто на сцені, лікарі боролися за його життя, а потім він переніс операцію. Пізніше дружина Лесика говорила, що це був не просто напад, а її коханого могли отруїти.
"Це був намішаний коктейль із препаратів, не сумісних із життям. Наступного дня в реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спиртне, заперечив. Дійсно, у крові алкоголю не було", - казала Ірина, обраниця Лесика.
