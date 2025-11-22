Помер Лесик Турко: Дзідзьо, Бурмака та інші зірки висловилися про музиканта

Новина про смерть Лесика Турка , який був співзасновником DZIDZIO, ошелешила фанів та колег музиканта. На сумні новини вже відреагував, зокрема, Михайло Хома (Дзідзьо).

Що зірки кажуть про Лесика та коли його поховають, розповідає РБК-Україна .

Як Дзідзьо та інші артисти відреагували на смерть Олега Турка

Хома, який створював гурт DZIDZIO разом з Лесиком, вже поділився реакцією в Stories. Відносини музикантів були непростими, вони навіть судилися після розпаду колективу. Але нині Дзідзьо висловив співчуття.

"Сумна новина. Світла пам'ять, Лесику. Співчуття близьким", - написав він.

Дзідзьо відреагував на смерть Лесика (скріншот)

Ведучий Костянтин Грубич також висловився про музиканта. Він згадав знайомство з Лесиком, це було у 90-х роках. Турко дружив з Кузьмою Скрябіним (Андрієм Кузьменком), разом з яким вони створили гурт "Форте".

"Гурт проіснував до середини 1990-х, граючи доволі прогресивну, як на той час, музику. Попри часті зміни складу, незмінним лідером команди залишався Лесик Турко. Глибшою була наша зустріч у Вінниці у червні 2021 року через чверть століття після першої. Мене запросили туди на день на фестиваль польової кухні. Кашу тоді свою для людей я наварив. Пригощав також і хлопців із гурту Лесика, які виступали тут же на фестивальній сцені", - написав Грубич.

"Лесик сам підійшов до мене. Щиро радів зустрічі і по-братськи обіймав. Ні на що не жалівся, лише хвалив мене і покійного Кузьму, бо до обох ставився з теплом. Сьогодні дізнався, що у щирої і талановитої людини Олега Турка після кількох років боротьби за життя все ж таки не витримало серце. Світла памʼять добрій душі. Глибокі співчуття родині", - додав він.

Грубич показав кадр з Лесиком (фото: facebook.com/nejnich)

Співачка Марія Бурмака відреагувала на смерть Лесика і розповіла, яким він був.

"Він писав класнючу музику. Лесик Сам, як він себе називав. Він і друкував, але те, що писав серйозне, просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним чесним хлопцем. Дуже не вистачатиме тебе, друже. Вічна памʼять", - написала вона.

Бурмака про смерть Олега Турка (скріншот)

Співачка Наталка Карпа зізналася, що їй важко прийняти смерть друга.

"Лесику… Ну, як так? Бачились останній раз і ти казав, що треба планувати нові гастролі - що трохи наберешся сил і поїдемо. А тепер, ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі, почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того "Наталюнь, будемо запалювати" - пригадала артистка.

"Дякую, тобі за все… За музику, добро, мудрі поради, смішні історії, щирість та дружбу!!! Тебе дуже-дуже не вистачатиме, Лесюнчику… Щирі співчуття дружині Ірині, сину та всій родині. Світла памʼять, світлій людині", - також написала вона.

Олег Турко, син Лесика, вже підтвердив інформацію про смерть батька.

"Чин похорону відбудеться 23 листопада, в неділю в церкві Святого Петра і Павла у місті Новояворівськ о 12:00. Поховання відбудеться в с. Івано-Франкове (Львівська область, Янів)", - написав він.

Допис сина Лесика (скріншот)

Причини смерті музиканта поки що невідомі. Але відомо, що у 2024 році серце артиста зупинилося просто на сцені, лікарі боролися за його життя, а потім він переніс операцію. Пізніше дружина Лесика говорила, що це був не просто напад, а її коханого могли отруїти.

"Це був намішаний коктейль із препаратів, не сумісних із життям. Наступного дня в реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спиртне, заперечив. Дійсно, у крові алкоголю не було", - казала Ірина, обраниця Лесика.