Последняя украинка выбыла из турнира в Ухане: Киченок проиграла в паре с Перес

Среда 08 октября 2025 12:13
UA EN RU
Последняя украинка выбыла из турнира в Ухане: Киченок проиграла в паре с Перес Людмила Киченок (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Людмила Киченок завершила выступления на турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане. Во втором круге парного разряда украинка вместе с австралийкой Эллен Перес уступили соперницам из Словакии и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Киченок и Перес остановились во втором раунде

В поединке второго круга дуэт Киченок/Перес не смог преодолеть сопротивление Терезы Михаликовой (Словакия) и Оливии Николлз (Великобритания). Матч длился 1 час 47 минут и завершился победой соперниц со счетом 7:5, 2:6, 10-5.

По ходу встречи украинско-австралийская пара оформила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейка.

Их оппонентки выполнили четыре подачи навылет, трижды ошиблись на подаче и совершили три брейка.

Турнир в Китае без украинок

После поражения Киченок на соревнованиях в Ухане не осталось представительниц Украины. Ранее свое участие в турнире прекратила Марта Костюк, которая проиграла стартовые матчи как в одиночном, так и в парном разрядах.

Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Также читайте, на каких позициях украинки в обновленном рейтинге WTA.

