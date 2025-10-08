Последняя украинка выбыла из турнира в Ухане: Киченок проиграла в паре с Перес
Людмила Киченок завершила выступления на турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане. Во втором круге парного разряда украинка вместе с австралийкой Эллен Перес уступили соперницам из Словакии и Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Киченок и Перес остановились во втором раунде
В поединке второго круга дуэт Киченок/Перес не смог преодолеть сопротивление Терезы Михаликовой (Словакия) и Оливии Николлз (Великобритания). Матч длился 1 час 47 минут и завершился победой соперниц со счетом 7:5, 2:6, 10-5.
По ходу встречи украинско-австралийская пара оформила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейка.
Их оппонентки выполнили четыре подачи навылет, трижды ошиблись на подаче и совершили три брейка.
Турнир в Китае без украинок
После поражения Киченок на соревнованиях в Ухане не осталось представительниц Украины. Ранее свое участие в турнире прекратила Марта Костюк, которая проиграла стартовые матчи как в одиночном, так и в парном разрядах.
