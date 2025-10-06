ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ястремская покидает турнир в первом круге: что случилось с украинкой в Ухане

Понедельник 06 октября 2025 09:15
UA EN RU
Ястремская покидает турнир в первом круге: что случилось с украинкой в Ухане Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане, уступив немке Лауре Зигемунд после травмы шеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Ястремская vs Зигемунд: история противостояний

Это была четвертая встреча теннисисток в истории. Ранее Ястремская выигрывала все три матча, последний - на турнире WTA 1000 в Риме в 2024 году (4:6, 7:5, 6:2).

В матче в Ухане украинка взяла второй сет 6:4, но на старте третьего вынуждена была взять медицинский таймаут из-за проблем с шеей и впоследствии отказалась от продолжения игры.

Ход матча

Первый сет прошел в равной борьбе при небольшом преимуществе Зигемунд - Ястремская отыграла два брейк-пойнта, но не смогла подать навылет и допустила две двойные ошибки.

Во втором сете украинка взяла реванш, воспользовавшись тремя брейк-пойнтами и дважды подав навылет.

В третьем сете Зигемунд вела 4:1, после чего Ястремская завершила игру досрочно.

Матч длился 2 часа 44 минуты и завершился отказом украинки при счёте 5:7, 6:4, 1:4.

Украинские теннисистки в турнирах WTA

На турнире в Ухане также стартует Марта Костюк со второго круга, а Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде в 9:25 по киевскому времени.

Обновленные рейтинги WTA показывают, что Ястремская осталась на своей позиции.

Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Также читайте о достижениях Даяны Ястремской в топ-50 WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии