Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA: кто поднялся, а кто потерял позиции
Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Украинки сохраняют позиции в мировом рейтинге WTA
Несмотря на досрочное завершение сезона, первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает удерживать 13 место в мировой классификации.
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Сабаленка, которая опережает Игу Швьонтек из Польши и американку Коко Гофф.
Костюк улучшила позицию, Ястремская стабильна
Марта Костюк сумела подняться в мировом рейтинге благодаря успешному выступлению на турнире в Пекине, где дошла до четвертого круга. Этот результат позволил ей подняться на 26 место, что является одним из самых высоких показателей в карьере киевлянки.
Даяна Ястремская, в свою очередь, сохранила 31 позицию, демонстрируя стабильные результаты в конце сезона.
Неудачи Стародубцевой и спад Калининой
Менее успешной неделя оказалась для Юлии Стародубцевой. Украинка не смогла защитить очки за прошлогодний четвертьфинал в Пекине и вылетела из первой сотни рейтинга, опустившись сразу на 131 строчку.
Александра Олейникова также потеряла три позиции и сейчас занимает 139 место.
Ангелина Калинина, которая не выступает с июня, продолжает терять очки и сейчас опустилась на 159 позицию.
Прорыв Снигур в топ-200
Позитивной новостью стало появление Дарьи Снигур среди лучших 200 теннисисток мира. Благодаря выходу в полуфинал турнира ITF W75 в Братиславе она поднялась на 175 место.
Анастасия Соболева, наоборот, потеряла несколько очков и опустилась на 263 строчку.
Топ-10 рейтинга WTA по состоянию на октябрь 2025 года
- Арина Сабаленка - 11010
- Ига Швьонтек (Польша) - 8553
- Коко Гофф (США) - 7263
- Аманда Анисимова (США) - 5989
- Мирра Андреева - 4698
- Мэдисон Киз (США) - 4459
- Джессика Пегула (США) - 4653
- Жасмин Паолини (Италия) - 4156
- Чжэн Циньвэнь (Китай) - 3678
- Елена Рыбакина (Казахстан) - 3898
Украинки в рейтинге WTA
13. Элина Свитолина (Украина) - 2606
26. Марта Костюк (Украина) - 1769
31. Даяна Ястремская (Украина) - 1559
131. Юлия Стародубцева (Украина) - 605
139. Александра Олейникова (Украина) - 548
159. Ангелина Калинина (Украина) - 462
175. Дарья Снигур (Украина) - 417
263. Анастасия Соболева (Украина) - 268
