Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA: кто поднялся, а кто потерял позиции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Украинки сохраняют позиции в мировом рейтинге WTA

Несмотря на досрочное завершение сезона, первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает удерживать 13 место в мировой классификации.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Сабаленка, которая опережает Игу Швьонтек из Польши и американку Коко Гофф.

Костюк улучшила позицию, Ястремская стабильна

Марта Костюк сумела подняться в мировом рейтинге благодаря успешному выступлению на турнире в Пекине, где дошла до четвертого круга. Этот результат позволил ей подняться на 26 место, что является одним из самых высоких показателей в карьере киевлянки.

Даяна Ястремская, в свою очередь, сохранила 31 позицию, демонстрируя стабильные результаты в конце сезона.

Неудачи Стародубцевой и спад Калининой

Менее успешной неделя оказалась для Юлии Стародубцевой. Украинка не смогла защитить очки за прошлогодний четвертьфинал в Пекине и вылетела из первой сотни рейтинга, опустившись сразу на 131 строчку.

Александра Олейникова также потеряла три позиции и сейчас занимает 139 место.

Ангелина Калинина, которая не выступает с июня, продолжает терять очки и сейчас опустилась на 159 позицию.

Прорыв Снигур в топ-200

Позитивной новостью стало появление Дарьи Снигур среди лучших 200 теннисисток мира. Благодаря выходу в полуфинал турнира ITF W75 в Братиславе она поднялась на 175 место.

Анастасия Соболева, наоборот, потеряла несколько очков и опустилась на 263 строчку.

Топ-10 рейтинга WTA по состоянию на октябрь 2025 года

Арина Сабаленка - 11010 Ига Швьонтек (Польша) - 8553 Коко Гофф (США) - 7263 Аманда Анисимова (США) - 5989 Мирра Андреева - 4698 Мэдисон Киз (США) - 4459 Джессика Пегула (США) - 4653 Жасмин Паолини (Италия) - 4156 Чжэн Циньвэнь (Китай) - 3678 Елена Рыбакина (Казахстан) - 3898

Украинки в рейтинге WTA

13. Элина Свитолина (Украина) - 2606

26. Марта Костюк (Украина) - 1769

31. Даяна Ястремская (Украина) - 1559

131. Юлия Стародубцева (Украина) - 605

139. Александра Олейникова (Украина) - 548

159. Ангелина Калинина (Украина) - 462

175. Дарья Снигур (Украина) - 417

263. Анастасия Соболева (Украина) - 268