Остання українка вибула з турніру в Ухані: Кіченок програла у парі з Перес

Середа 08 жовтня 2025 12:13
UA EN RU
Остання українка вибула з турніру в Ухані: Кіченок програла у парі з Перес Людмила Кіченок (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Людмила Кіченок завершила виступи на турнірі серії WTA 1000 у китайському Ухані. У другому колі парного розряду українка разом з австралійкою Еллен Перес поступилися суперницям зі Словаччини та Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Кіченок і Перес зупинилися у другому раунді

У поєдинку другого кола дует Кіченок/Перес не зміг подолати опір Терези Міхалікової (Словаччина) та Олівії Ніколлз (Велика Британія). Матч тривав 1 годину 47 хвилин і завершився перемогою суперниць з рахунком 7:5, 2:6, 10-5.

Під час зустрічі українсько-австралійська пара оформила три ейси, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала чотири брейки.

Їхні опонентки виконали чотири подачі навиліт, тричі помилилися на подачі та здійснили три брейки.

Турнір у Китаї без українок

Після поразки Кіченок на змаганнях в Ухані не залишилося представниць України. Раніше свою участь у турнірі припинила Марта Костюк, яка програла стартові матчі як в одиночному, так і в парному розрядах.

Також, після першого кола в одиночному розряді турнір змагання не змогла завершити Даяна Ястремська, яка знялася з матчу проти німкені Лаури Зігемунд.

