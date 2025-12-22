Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте завершает год сборная Украины
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный мировой рейтинг мужских национальных сборных по итогам 2025 года. Сборная Украины сохранила свою предыдущую позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
Последние матчи Украины
Последние матчи в 2025 году команда Сергея Реброва провела в рамках отбора к чемпионату мира-2026. Сначала "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Франции (0:4), однако в следующем поединке сумели реабилитироваться, обыграв Исландию со счетом 2:0.
Эти результаты позволили Украине финишировать второй в группе и пробиться в плей-офф квалификации на мундиаль.
С кем конкурируют "сине-желтые"
В мировом рейтинге ФИФА сборная Украины завершает год на 28-м месте. Она имеет 1557,47 балла и сохранила свою позицию по сравнению с предыдущей версией списка.
Отставание от Канады, которая занимает 27-ю строчку, составляет 1,68 очка, тогда как преимущество над ближайшим преследователем - Норвегией - 4,33 балла.
В топ-10 - без изменений
Первую позицию в рейтинге удерживает сборная Испании, которая опережает Аргентину и Францию. В целом в топ-10 рейтинга изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 22 декабря:
- Испания - 1877,18
- Аргентина - 1873,33
- Франция - 1870,00
- Англия - 1834,12
- Бразилия - 1760,46
- Португалия - 1760,38
- Нидерланды - 1756,27
- Бельгия - 1730,71
- Германия - 1724,15
- Хорватия - 1716,88
- ...27. Канада - 1559,15
- ...26. Украина - 1557,47
- ...29. Норвегия - 1553,14
Позиции соперников в плей-офф
Свой следующий поединок национальная команда Украины проведет 26 марта 2026 года - в рамках плей-офф отбора к чемпионату мира против сборной Швеции.
В случае успеха подопечные Сергея Реброва сыграют с победителем пары Польша - Албания.
Отметим, что в текущем рейтинге Швеция занимает 43-е место, Польша - 31-е, Албания - 63-е.
Ранее мы рассказали о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.
Также узнайте, сколько денег заработали "Шахтер" и "Динамо" в Лиге конференций.