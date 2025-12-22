ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці завершує рік збірна України

Понеділок 22 грудня 2025 15:30
UA EN RU
Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці завершує рік збірна України Фото: Збірна України завершує рік у топ-30 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих національних збірних за підсумками 2025 року. Збірна України зберегла свою попередню позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Останні матчі України

Останні матчі у 2025 році команда Сергія Реброва провела в межах відбору до чемпіонату світу-2026. Спершу "синьо-жовті" зазнали розгромної поразки від Франції (0:4), однак у наступному поєдинку зуміли реабілітуватися, обігравши Ісландію з рахунком 2:0.

Ці результати дозволили Україні фінішувати другою у групі та пробитися до плей-офф кваліфікації на мундіаль.

З ким конкурують "синьо-жовті"

У світовому рейтингу ФІФА збірна України завершує рік на 28-му місці. Вона має 1557,47 бала та зберегла свою позицію в порівнянні з попередньою версією списку.

Відставання від Канади, яка посідає 27-му сходинку, становить 1,68 очка, тоді як перевага над найближчим переслідувачем – Норвегією – 4,33 бала.

У топ-10 – без змін

Першу позицію у рейтингу утримує збірна Іспанії, яка випереджає Аргентину та Францію. Загалом у топ-10 рейтингу змін не відбулося.

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 22 грудня:

  1. Іспанія – 1877,18
  2. Аргентина – 1873,33
  3. Франція – 1870,00
  4. Англія – 1834,12
  5. Бразилія – 1760,46
  6. Португалія – 1760,38
  7. Нідерланди – 1756,27
  8. Бельгія – 1730,71
  9. Німеччина – 1724,15
  10. Хорватія – 1716,88
  • …27. Канада – 1559,15
  • …26. Україна – 1557,47
  • …29. Норвегія – 1553,14

Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці завершує рік збірна України

Позиції суперників у плей-офф

Свій наступний поєдинок національна команда України проведе 26 березня 2026 року – у межах плей-офф відбору до чемпіонату світу проти збірної Швеції.

У разі успіху підопічні Сергія Реброва зіграють із переможцем пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що в поточному рейтингу Швеція посідає 43-тє місце, Польща – 31-ше, Албанія – 63-тє.

Раніше ми розповіли про топ-20 найдорожчих футбольних команд України за сумарною вартістю гравців.

Також дізнайтеся, скільки грошей заробили "Шахтар" і "Динамо" в Лізі конференцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол ФІФА
Новини
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ