Оновлений рейтинг ФІФА: на якому місці завершує рік збірна України

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих національних збірних за підсумками 2025 року. Збірна України зберегла свою попередню позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА .

Останні матчі України

Останні матчі у 2025 році команда Сергія Реброва провела в межах відбору до чемпіонату світу-2026. Спершу "синьо-жовті" зазнали розгромної поразки від Франції (0:4), однак у наступному поєдинку зуміли реабілітуватися, обігравши Ісландію з рахунком 2:0.

Ці результати дозволили Україні фінішувати другою у групі та пробитися до плей-офф кваліфікації на мундіаль.

З ким конкурують "синьо-жовті"

У світовому рейтингу ФІФА збірна України завершує рік на 28-му місці. Вона має 1557,47 бала та зберегла свою позицію в порівнянні з попередньою версією списку.

Відставання від Канади, яка посідає 27-му сходинку, становить 1,68 очка, тоді як перевага над найближчим переслідувачем – Норвегією – 4,33 бала.

У топ-10 – без змін

Першу позицію у рейтингу утримує збірна Іспанії, яка випереджає Аргентину та Францію. Загалом у топ-10 рейтингу змін не відбулося.

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 22 грудня:

Іспанія – 1877,18 Аргентина – 1873,33 Франція – 1870,00 Англія – 1834,12 Бразилія – 1760,46 Португалія – 1760,38 Нідерланди – 1756,27 Бельгія – 1730,71 Німеччина – 1724,15 Хорватія – 1716,88

…27. Канада – 1559,15

…26. Україна – 1557,47

…29. Норвегія – 1553,14

Позиції суперників у плей-офф

Свій наступний поєдинок національна команда України проведе 26 березня 2026 року – у межах плей-офф відбору до чемпіонату світу проти збірної Швеції.

У разі успіху підопічні Сергія Реброва зіграють із переможцем пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що в поточному рейтингу Швеція посідає 43-тє місце, Польща – 31-ше, Албанія – 63-тє.