"Не разводите панику": мужчина из кортежа Анджелины Джоли объяснил инцидент с ТЦК

В коротком обращении, опубликованном в соцсетях, мужчина заверил, что ситуация не имеет конфликтного подтекста, а распространенная паника - безосновательна.

"Друзья, не разводите панику. Все нормально. Никто ни от кого не убегал, никто ни от кого не прятался. В целом расскажу, кому интересно, чуть позже. А так - всем спасибо за поддержку, ничего страшного не произошло. Увидимся позже", - заявил Дмитрий.

Дмитрий Пищиков объяснил задержание ТЦК (скриншот)

Что произошло ранее

Инцидент произошел 5 ноября, когда Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаевскую область, побывала в медучреждениях и пообщалась с пациентами.

Во время поездки кортеж актрисы остановили представители ТЦК, а одного из мужчин, который сопровождал звезду, доставили в территориальный центр из-за отсутствия военно-учетных документов.

Впоследствии стало известно, что задержанный - 33-летний тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий, который не является охранником Джоли, а участвует в волонтерских проектах как представитель общественной организации.

Брат мужчины, Евгений Пищиков, в комментарии "Суспільному" рассказал, что Дмитрий имеет действующее заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) и не уклоняется от службы.

"У него заболевание спины, он не может служить. Имеет свежее ВВК 2025 года, все документы и волонтерское удостоверение при нем. Он пригоден для службы только в тыловых частях обеспечения", - пояснил брат Дмитрия.

Его девушка, Юлия Лотицкая, сообщила, что после инцидента потеряла с ним связь, поэтому отправилась в Николаевскую область, чтобы лично выяснить, что произошло.

Теперь, по словам самого Дмитрия, ситуация урегулирована, а детали он пообещал рассказать позже.