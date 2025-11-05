ua en ru
Анджелина Джоли получила символический подарок во время визита в Херсон (видео)

Среда 05 ноября 2025 19:14
UA EN RU
Анджелина Джоли получила символический подарок во время визита в Херсон (видео) Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Во время неожиданного визита в Херсон голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли получила символический подарок.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео в Telegram-канале Ukraine context.

Какой подарок получила Джоли в Херсоне

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько вручил звезде памятную монету "Херсон".

Встреча состоялась во время пребывания актрисы в городе, где она посетила несколько медицинских учреждений и встретилась с украинскими детьми.

Подарок стал знаком благодарности за ее поддержку украинского народа и внимание к региону, который пострадал от российской агрессии.

На видео можно увидеть, как Джоли с интересом слушает о символизме презента и что на нем изображено.

"На площади Свободы люди выходили на митинг, кинотеатр "Украина". Здесь изображена стела нашего Херсона, которая встречает вас на въезде. Это уникальная монета, которая в лимитированном тираже. Мы очень хотели, чтобы она была у вас", - объяснил Шанько актрисе.

Что известно о визите Джоли в Херсон

В среду, 5 ноября, известная актриса побывала в городе с необъявленным визитом. Ее появление стало приятным сюрпризом для украинцев.

В сети начали активно появляться фотографии, на которых Джоли предстает в плитоноске и общается с украинскими детьми.

Как известно, это не первый визит звезды в Украину. Она также приезжала 30 апреля 2022 года во Львов, где посетила железнодорожный вокзал, встретилась с беженцами, общалась с эвакуированными украинцами из Донецкой области, детьми и ранеными в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Звезда обещала вернуться и в конце концов это сделала. В то же время пока она официально не комментировала визит.

Анджелина Джоли получила символический подарок во время визита в Херсон (видео) Анджелина Джоли в Херсоне (фото: t.me/mostks)

