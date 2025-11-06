Охранник Джоли в ТЦК? Кто такой Дмитрий Пищиков и почему о нем все говорят
Водителем в кортеже американской актрисы и амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли оказался 33-летний тренер по боевому самбо и волонтер из Кропивницкого Дмитрий Пищиков.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Кропивницкий".
Что известно о мужчине
Брат Дмитрия - Евгений Пищиков - рассказал, что мужчина сопровождал актрису не как охранник, а как представитель общественной организации. Его 5 ноября остановили представители Николаевского ТЦК и СП.
"Он ехал в составе кортежа, но не был охранником. Дмитрий - волонтер, помогает военным с первых дней полномасштабного вторжения. У него свежая ВВК 2025 года, он годен к службе в тыловых частях. Есть все документы и удостоверения", - пояснил брат.
По словам девушки Дмитрия, Юлии Лотицкой, мужчина имеет диагноз анкилозирующий спондилит - хроническое заболевание позвоночника. Она добавила, что он прошел ВВК в июне 2025 года и с тех пор имеет ограничения по физическим нагрузкам.
Что говорят в ТЦК
В командовании Сухопутных войск ВСУ подтвердили, что во время проверки у Дмитрия не оказалось военно-учетных документов. Его доставили в территориальный центр для выяснения статуса военнообязанного.
"Во время проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки. Согласно ВВК от июня 2025 года, он пригоден к службе в тыловых подразделениях", - говорится в официальном ответе.
В Николаевском областном ТЦК и СП также отметили, что никакого конфликта между представителями центра и Анджелиной Джоли не было. Звезда во время поездки посещала здание ТЦК только для того, чтобы воспользоваться уборной.
По информации близких, Дмитрий все еще находится в ТЦК. В последней Instagram-сториз он написал: "Если выпустят - буду сборы скорее закрывать".
Скриншот со страницы в Instagram Дмитрия Пищикова
В Николаевском ТЦК и СП добавили, что все действия в отношении мужчины проводились в рамках действующего законодательства.
Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину
Голливудская актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли побывала в Николаеве и Херсоне вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation. Это первый визит актрисы в Украину после 2022 года.
Во время поездки звезда встретилась с местными врачами, волонтерами и семьями, которые продолжают жить под постоянной угрозой обстрелов и мин. Актриса отметила, что была поражена мужеством жителей южных регионов, которые не сдаются несмотря на постоянную опасность.
Однако визит не прошел без инцидента - один из водителей кортежа актрисы был остановлен представителями ТЦК на Николаевщине для проверки документов.