ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: как это было (фото)

Пятница 07 ноября 2025 15:54
UA EN RU
Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: как это было (фото) ГПСУ поблагодарила Анджелину Джоли за поддержку Украины (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ирина Костенко

Государственная пограничная служба Украины поблагодарила Анджелину Джоли за поддержку нашей страны во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Как пограничники поблагодарили Анджелину Джоли

Гражданам рассказали, что пограничники поблагодарили Анджелину Джоли - гуманитарного деятеля - за поддержку Украины.

"Звезда продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны", - подчеркнули в Государственной пограничной службе.

Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: как это было (фото)Представители ГПСУ поблагодарили звезду за поддержку (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Сообщается, что в знак благодарности представители 7 пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине Джоли:

  • набор национальной символики Украины;
  • коин Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: как это было (фото)Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли за поддержку Украины: как это было (фото)Публикация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Что известно о визите Джоли в Украину

5 ноября в сети появилась информация о том, что актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли неожиданно приехала в Украину.

Стало известно, что она прибыла в Херсон. Там она посетила местные медицинские учреждения, в частности роддом и детскую больницу.

Сообщалось также, что водителя актрисы задержали представители ТЦК и СП, из-за чего ей якобы пришлось вмешаться.

Позже Джоли высказалась о своем визите в Украину и напомнила, что во времена, когда правительства многих стран мира отворачиваются от защиты мирного населения, сила и поддержка украинцев вызывает уважение.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться", - подчеркнула она.

Актриса добавила, что "каждая ситуация имеет свою историю, но человеческий опыт похож: вынужденное переселение, потери и ежедневные усилия, чтобы сохранить достоинство".

"Дипломатия и защита гражданского населения не должны отходить на второй план в жестокой борьбе оружия и технологий", - считает посол доброй воли ООН.

Между тем издание Politico сообщило, будто Джоли пешком пересекла украинскую границу, не анонсировав при этом свой визит заранее.

Впоследствии в сети появились новые фото Джоли в Украине - под антидроновой сеткой в Херсоне и в Тернополе.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой подарок получила Джоли во время визита в Херсон.

Читайте также, что известно об охраннике Анджелины Джоли, которого остановили представители Николаевского ТЦК и СП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджелина Джоли Гуманитарная помощь ДПСУ Война в Украине Поддержка Украины Пограничная служба Пограничники Подарки
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины