"Не розводьте паніку": чоловік із кортежу Анджеліни Джолі пояснив інцидент із ТЦК

У короткому зверненні, опублікованому у соцмережах, чоловік запевнив, що ситуація не має конфліктного підтексту, а поширена паніка - безпідставна.

"Друзі, не розводьте паніку. Все нормально. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто ні від кого не ховався. В цілому розповім, кому цікаво, трохи пізніше. А так - всім дякую за підтримку, нічого страшного не відбулося. Побачимося згодом", - заявив Дмитро.

Дмитро Пищиков пояснив затримання ТЦК (скріншот)

Що сталося раніше

Інцидент стався 5 листопада, коли Анджеліна Джолі відвідала Херсон і Миколаївську область, побувала у медзакладах і поспілкувалася з пацієнтами.

Під час поїздки кортеж акторки зупинили представники ТЦК, а одного з чоловіків, який супроводжував зірку, доправили до територіального центру через відсутність військово-облікових документів.

Згодом стало відомо, що затриманий - 33-річний тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро, який не є охоронцем Джолі, а бере участь у волонтерських проєктах як представник громадської організації.

Брат чоловіка, Євген Пищиков, у коментарі "Суспільному" розповів, що Дмитро має чинний висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) і не ухиляється від служби.

"У нього захворювання спини, він не може служити. Має свіже ВЛК 2025 року, усі документи й волонтерське посвідчення при ньому. Він придатний для служби лише в тилових частинах забезпечення", - пояснив брат Дмитра.

Його дівчина, Юлія Лотицька, повідомила, що після інциденту втратила з ним зв’язок, тому вирушила до Миколаївської області, щоб особисто з’ясувати, що сталося.

Тепер, за словами самого Дмитра, ситуація врегульована, а деталі він пообіцяв розповісти пізніше.