Появились новые фото Джоли в Украине: под антидроновой сеткой в Херсоне и в Тернополе

Актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая приехала в Украину и неожиданно посетила Херсон, поразила фанов. На новых фото, которые уже ошарашили сеть, звезда стояла в каске прямо в противодронном тоннеле.
Где побывала Джоли, рассказывает РБК-Украина.
Анджелина Джоли в Херсоне
Так, журналистка Зарина Забриски показала фото звезды в Херсоне. Она отметила, что визит Джоли имеет большой смысл.
"Фото года: Анджелина Джоли в туннеле против дронов. Благодаря Джоли мир теперь знает: Херсон, украинский город, живет, за милю от фронта, под непрерывными атаками дронов ближнего радиуса действия. Большое спасибо", - написала Зарина и отметила, что фотографию ей предоставили ее источники.
А позже стало известно, что Джоли заметили, вероятно, в Тернополе. Оскароносная актриса попала в кадр на заправке. Сама она была в маске.
"Читатели утверждают, что видели актрису на одной из заправок в городе", - говорится в заметке Telegram-канала "Файне Місто".
Реакция сети
Новые фото Джоли растрогали фанов. В комментариях под ними пользователи пишут:
- "Как встретите, то обнимите ее за меня, пожалуйста. Спасибо"
- "Это очень важно, спасибо"
- "Она такая смелая, вау!".
Кроме этого, в комментариях можно заметить и беспокойство фанов.
"На этом фото она выглядит до смерти напуганной. Она серьезно рискует своей жизнью, делая это", - написал юзер под кадром с Джоли в Херсоне.
Но журналистка, которая делилась этим фото, опровергла догадки.
"Я не согласна. Она выглядит внимательной и присутствующей, какой она и должна быть. И дело не во внешности, а в действиях", - написала она.
Комментаторы о Джоли (скриншот)
Джоли в Украине - что известно
Напомним, 5 ноября появилась информация о том, что Анджелина Джоли приехала в Херсон. Также стало известно, что водителя актрисы задержало ТЦК, из-за чего ей якобы пришлось вмешаться.
Позже Джоли высказалась о своем визите в Украину.
"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться", - подчеркнула она.
А позже издание Politico написало, что Джоли пешком пересекла украинскую границу, и не анонсировала свой визит заранее.
