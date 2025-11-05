Анджелина Джоли приехала в Херсон: что известно о визите и скандале с ТЦК

Мировая кинозвезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли неожиданно прибыла в Херсон. Актриса посетила местные медицинские учреждения, в частности роддом и детскую больницу.

Как сообщает РБК-Украина , со ссылкой на сообщения и фото в местных Telegram-каналах.

Что известно о визите Джоли в Херсон

По информации источников, близких к организации визита, Джоли осмотрела условия пребывания пациентов, пообщалась с медиками и матерями, которые находятся в родильном отделении.

Особое внимание она уделила маленьким пациентам детской больницы.

Анджелина Джоли в Херсоне (фото: t.me/mostks)

Визит состоялся в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку медицинской сферы в регионах, пострадавших от войны.

Представители Джоли пока не комментируют детали поездки, ссылаясь на ее частный характер.

Джоли в Херсоне (фото: t.me/kherson_non_fake)

Местные жители и медики выражают благодарность за внимание к потребностям херсонских больниц. По их словам, такой визит - это не только моральная поддержка, но и сигнал миру, что об украинцах, которые страдают от российских обстрелов, не забывают.

Подробности программы помощи и возможные дальнейшие шаги станут известны позже.

Джоли в Херсоне (фото: x.com/FayneZP)

Инцидент с водителем Джоли и ТЦК

Во время поездки Джоли в Херсон произошла курьезная ситуация, которая вызвала обсуждение в сети. Водителя актрисы задержало ТЦК, а ей пришлось вмешаться.

По сообщению из соцсетей, один из водителей был задержан представителями территориального центра комплектования в Николаевской области во время сопровождения звезды.

Так, при въезде в город Южноукраинск на одном из блокпостов остановили два больших джипа из эскорта звезды. Один из мужчин вышел из авто. У него начали проверять документы.

По данным очевидцев водитель объяснил, что выполняет сопровождение "важного лица, миротворца". Однако это объяснение не повлияло на ход событий, и мужчину доставили в помещение ТЦК для уточнения данных.

В конце концов весь кортеж с охраной был вынужден поехать следом. В сообщениях указывается, что ситуацию не удавалось уладить длительное время, что требовало даже обращения к представителям высшего руководства.

В конце концов в Центр лично прибыла сама Джоли. И именно якобы после ее появления озадаченные представители ТЦК отпустили мужчину.

Как Анджелина Джоли поддерживает Украину

Отметим, что Джоли уже посещала Украину после начала полномасштабного вторжения России.

30 апреля 2022 года она совершила визит во Львов, где встретилась с беженцами, волонтерами, посетила железнодорожный вокзал, где общалась с эвакуированными из Донецкой области, а также побывала в интернате и медицинском учреждении.

Она общалась с детьми, ранеными в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, и обещала вернуться. Также она была вынуждена прятаться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.

Джоли также активно комментирует войну в Украине и преступления РФ в своих соцсетях и на публичных мероприятиях.

Например, во время этой летней церемонии награждения Trophée Chopard на Каннском кинофестивале Джоли почтила память убитой россиянами украинской писательницы и общественного деятеля Виктории Амелиной, назвав ее имя среди других художников, погибших в войнах и конфликтах.