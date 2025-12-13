"Не дам себя оскорблять". Денисенко нарушила молчание после обвинений Мишиной

Что сказала Денисенко об обвинениях

Она отметила, что долгое время терпела различные упреки в свой адрес. Она поблагодарила тех, кто ее поддержал и подчеркнула, что никоим образом не стремилась оскорбить свое прошлое.

"Советую перед тем как писать комментарии посмотреть интервью. Оно полно уважения и любви к моему прошлому", - отметила актриса.

Тогда она впервые озвучила причины развода с актером и военным Андреем Фединчиком, что вызвало неоднозначную реакцию в сети. Не сдержалась даже кума Ксения Мишина, которая обвинила актрису в неискренности, лжи, подлости и двуличии.

"Я обычный земной человек, со своим особым характером, энергией, судьбой, ошибками и испытаниями, который живет свою жизнь. Выдерживайте мою судьбу! Я ничего вам не должна. Мою жизнь я имею право проживать именно так, как считаю нужным. А у вас есть свои 24 часа в сутки, то проживайте их", - подчеркнула Наталья.

Денисенко и Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Она отметила, что предпочитает не реагировать на критику. Те, слова, которые пишут в ее адрес, считает личным отражением людей.

"Я выбираю не реагировать на это. Ситуация может искажаться, когда ты смотришь под разным углом. У меня есть своя правда, своя честность перед своей душой. Все в нашем мире - зеркало!" - подчеркнула она.

В то же время Наталья отметила, что не позволит себя больше обижать.

"Я больше никогда и никому не позволю себя оскорблять и обливать грязью - ни близким людям, ни посторонним. И хочу в этом стать примером для каждой женщины. Каждая из нас заслуживает своего счастья. Жизнь очень коротка, не тратьте ее на зло, ненависть или осуждение. Обращайтесь внутрь себя, ищите там свою любовь", - поделилась она.

Как Денисенко ответила на критику (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как Наталка Денисенко вызвала резонанс новым интервью

Она призналась, что не чувствовала себя счастливой с Фединчиком. Он ее "обижал" и "стал жестче" на фоне войны. В то же время она отметила, что он прекрасный папа. На алименты подавать даже не думала.

В сети одни пользователи поняли позицию актрисы. Другие же обвинили в неискренности, в частности на фоне сплетен о ее отношениях с женатым манекенщиком Савранским.

Ксения Мишина призвала "не верить ни одному слову" Денисенко. Мол, она думает о просмотрах, рейтингах и деньгах. Она также намекнула на ложь в браке.

"Все все знали уже давно. И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот..." - отметила Мишина.

Кстати, кроме поклонников, в комментариях под новым постом поддержку выразил Савранский. Похоже, пара больше не скрывает свои чувства.

Савранский поддержал Денисенко (скриншот)